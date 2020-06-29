الاستراتيجية الشعرية عند بدر شاكر السياب.. كتاب جديد لـ محمد سعدون

صدر عن دار خيال للنشر والترجمة، كتاب بعنوان "الاستراتيجية الشعرية عند بدر شاكر السياب"، للدكتور محمد سعدون الذي أكد فيه على أن قارئ السياب يحس أن هذا الشاعر لا يكتب قصيدته دون أن يضع خطة محكمة أو استراتيجية تضمن لفنّه القبول والانتشار.

ويرى الباحث أن هذه المعالم التي تشكل المحطات الأساسية في شعر السياب، ذات صلة بما يشغل حياة الإنسان وفكره ومشاعره؛ فالمرأة، مثلًا، كانت حاضرة في كلّ قصائده، بما تمتلكه من جمال وإنسانية؛ فهو يرسم من خلالها كل ما يجول بخاطر الإنسان، بوصفها أمًّا وحبيبة وصورة للجمال والحبّ.

ويضم الكتاب فصلين، الأول "الآليات الاستراتيجية"؛ وفيه يتناول الباحث خصوصيات القصيدة لدى السياب، من حيث حضور المرأة، واللغة، وشعرية الأمكنة، والقناع، والغموض، والموسيقى الخارجية، والإيقاع الداخلي.

أمّا الفصل الثاني (الأهداف والأبعاد الاستراتيجية)، فيتناول البعد التاريخي والوطني والقومي في شعر السيّاب، والبعد الإنساني والاجتماعي، والبعد الحداثي الذي يتجلّى في الجمل الشعرية والدفقات الشعورية، والصور الشعرية المكثّفة، والرمز، والمجاز.