مدرسة الشهيد نهال العقيد الثانوية الصناعية بنات بالعريش نموذج للمدارس الصناعية الناجحة.. تركز على اكتشاف الذات لدى الفتيات.. واختيار فرص العمل في السوق المحلي

تركز علي اكتشاف الذات لدي الفتيات





مدرسة الشهيد نهال العقيد الثانوية الصناعية بنات بالعريش محافظة تشغيل اول خط لإنتاج ٥ آلاف كمامه واقيه بتمويل من رجل اعمالمدرسة الشهيد نهال العقيد الثانوية الصناعية بنات بالعريش محافظة شمال سيناء 'ضمن سلسلة مدارس التعليم الفني بالمحافظة إلا أنها برزت في إظهار أعمال جيدة تميزها عن غيرها من المدارس .



حيث تقوم سياسة المدرسة علي تطبيق البرامج الكفيلة لاكتساب الطالبات مهارات العمل الحر في الأسواق عن طريق التدريب العملي للمواد الدراسية في مختلف الأقسام التي تضمنت المدرسة ' حتي يمكن للطالبة اختيار مجال العمل في مشوار حياتنا بعد التخرج من المدرسة .





ورغم عدم وجود مصانع كباقي المحافظات للتشجيع علي اكتساب خبرات افضل علي ارض الواقع' وإمكانية الاستعانة بالخريجات ' إلا أن إدارة المدرسة حريصة علي الالتحاق في البرامج المؤهلة لسوف العمل.



وتضم أقسام" تريكو وملابس وكهرباء وميكانيكا وزخرفه".



وقالت نعيمه مرزوق مديرة المدرسة ' انه تم المشاركة في برنامج مشوارى ' الذي نفذته مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ' للتدريب التنموي لتنمية وتأهيل الشباب لسوق العمل بالتعاون مع مؤسسة اليونيسيف الدولية وتشجيع ثقافة العمل الحر.



ويتم تنفيذ برامج التنمية البشرية والمهارات الحياتية وريادة الأعمال، ويقوم برنامج مشواري علي تأسيس الشباب وتأهيلهم الي العمل الخاص ، حول كيفية عمل دراسات الجدوي للمشروعات ، واختيار المشروع المناسب، والمكان المناسب والوقت المناسب، وتنفيذ المشروعات بأقل تكلفة ممكنة وزيادة العائد من المشروع .





كما تشارك المدرسة في المعارض الفنية ' تحت شعار "مستقبل ولادنا بأيادي ولادنا" بهدف بث روح المنافسة بين الطلاب وتوجيه الطاقات والامكانات نحو الإنتاج المثمر وتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني' وكسب ثقة المجتمع المحيط وتنمية الشخصية والاعتزاز بالنفس والربط بين مدارس التعليم الفني ومؤسسات المجتمع المدني وفتح أسواق محلية لمنتجات المدارس.



وقالت انه كان هناك متابعة دقيقة للانتهاء من مشروع انتاح الكمامات الواقيه من جانب قيادات المديرية علي راسهم :المهندس ممدوح الحديدي مدير عام التعليم الفني' والمهندس سعد بدير مدير إدارة التعليم الصناعي بالمديرية ' لانتاج



كما كانت المدرسة حريصه علي تنفيذ الاجراءات المتخذة لتوفير مناخ جيد أمام الطلاب وأعضاء هيءة التدريس والزوار المترددين علي المدرسة ' للوقاية من الاصابة فيروس كورونا.



تقول منه الله بدوي مدرسة بالمدرسة ' انه يتم تنفيذ برنامج لاكتشاف الذات بقسم التوعية والإرشاد في المدرسة' حتي تتمكن كل طالبة من معرفة الإمكانيات المتاحة لديها والقدرة علي تحقيق النجاح في مجال الهواية التي ترعاها ' ومن ثم صقلها بالتدريب والإرشاد .

واضافت انه يتم اكتشاف نقاط القوة ' ثم اكتشاف فرص العمل المحيطة بهم ' وبعدها الدخول في مراحل التدريب والإنتاج .



وقد توجت إدارة المدرسة جهودها في العمل بتشغيل اول خط لانتاج الكمامات الواقية بطاقة 5000 كمامة كمرحلة أولى ، وسيتم زيادة الانتاج فيما بعد .حيث أن خامات تصنيع الكمامات مقدمة بتبرع من أحد رجال الأعمال ، وأن جميع المدرسين والمدرسات العاملين فى قسمى الملابس والزخرفة بمدرسة الشهيدة نهال العقيد الثانوية الصناعية بنات بالعريش تطوعوا لتنفيذ عمليات قص وتركيب وانتاج الكمامات .



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اقراء ايضا: وقالت انه كان هناك متابعة دقيقة للانتهاء من مشروع انتاح الكمامات الواقيه من جانب قيادات المديرية علي راسهم :المهندس ممدوح الحديدي مدير عام التعليم الفني' والمهندس سعد بدير مدير إدارة التعليم الصناعي بالمديرية ' لانتاج كمامات واقية في قسمي الملابس والتريكو.كما كانت المدرسة حريصه علي تنفيذ الاجراءات المتخذة لتوفير مناخ جيد أمام الطلاب وأعضاء هيءة التدريس والزوار المترددين علي المدرسة ' للوقاية من الاصابة فيروس كورونا.تقول منه الله بدوي مدرسة بالمدرسة ' انه يتم تنفيذ برنامج لاكتشاف الذات بقسم التوعية والإرشاد في المدرسة' حتي تتمكن كل طالبة من معرفة الإمكانيات المتاحة لديها والقدرة علي تحقيق النجاح في مجال الهواية التي ترعاها ' ومن ثم صقلها بالتدريب والإرشاد .واضافت انه يتم اكتشاف نقاط القوة ' ثم اكتشاف فرص العمل المحيطة بهم ' وبعدها الدخول في مراحل التدريب والإنتاج .وقد توجت إدارة المدرسة جهودها في العمل بتشغيل اول خط لانتاج الكمامات الواقية بطاقة 5000 كمامة كمرحلة أولى ، وسيتم زيادة الانتاج فيما بعد .حيث أن خامات تصنيع الكمامات مقدمة بتبرع من أحد رجال الأعمال ، وأن جميع المدرسين والمدرسات العاملين فى قسمى الملابس والزخرفة بمدرسة الشهيدة نهال العقيد الثانوية الصناعية بنات بالعريش تطوعوا لتنفيذ عمليات قص وتركيب وانتاج الكمامات .

مدرسة الشهيد نهال العقيد الثانوية الصناعية بنات بالعريش..نموذج للمدارس الصناعية الناجحة