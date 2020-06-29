متوفر بـ 3 لغات.. موقع رئاسة الجمهورية بوابة مصر أمام العالم

جاءت فكرة إطلاق الموقع الرسمي لرئاسة جمهورية مصر العربية، فى إطار حرص القيادة السياسية على الشفافية والمصداقية وإتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة من مصادرها المباشرة، وفي ظل اهتمام مؤسسة الرئاسة المصرية بعرض المشروعات القومية وفتح قنوات رسمية موثوقة عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة.





ويعد هذا الموقع، منصة أساسية لنشر كل ما يتعلق بمؤسسة الرئاسة من أخبار ومعلومات وزيارات وفاعليات، كما يعد في الوقت ذاته مصدرا رئيسيا لكافة وسائل الإعلام والهيئات المحلية والعالمية لمتابعة أخبار الرئاسة والأنشطة التي يقوم بها رئيس جمهورية مصر العربية.





ويعتبر الموقع نافذة رسمية تمكن المواطنين والمهتمين من متصفحي الإنترنت في مصر و جميع أنحاء العالم من الاطلاع على كل ما يتعلق بمؤسسة الرئاسة والدولة المصرية بكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.





وفي ضوء الحرص على أن يكون هذا الموقع بوابة رسمية وواجهة لمؤسسة الرئاسة والدولة المصرية أمام العالم، فإن محتوى الموقع متوفر بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية، ولتسهيل عملية التصفح داخل الموقع وتلبية كافة احتياجات المتعاملين معه، جاء تصميمه مواكبا لتطورات العصر ويراعى كافة احتياجات متصفحيه والمتعاملين معه، وذلك باستخدام عدد من التقنيات الحديثة، وفقا لأحدث المعايير الدولية مثل مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يمكن للمتصفح أن يتحكم ًفى حجم الخط تكبيرا أو تصغيرا ، كما يمكنه تغيير الألوان باستخدام خاصية عاكس الألوان ،فضلا عن توفير خدمة القارئ الإلكتروني التي تتيح الاستماع إلى المحتوى المكتوب بالضغط على أيقونة الميكروفون، علاوة على ذلك، يتيح الموقع خانة للبحث التفصيلي داخله باستخدام الكلمات الدالة على الموضوعات التي يراد البحث عنها.





ومن أجل تيسير التفاعل وإتاحة مشاركة المعلومات والبيانات والأخبار فأن الموقع مرتبط بأهم شبكات التواصل الاجتماعى وأكثر شيوعا : فيس بوك ، تويتر ، يوتيوب ، انستجرام ، ساوند كلاود .





كما أن الموقع مزود بخدمة ،RSS التى تتيح للمستخدمين متابعة الأخبار دون الحاجة لزيارة الموقع وذلك عن طريق إرسال إشعارات مباشرة بآخر الأخبار.





وفيما يتعلق بالمحتوى يهتم الموقع بتقديم المعلومات الأساسية عن الدولة المصرية ودستورها الوطنى والعلم والنشيد والعملة، والعطلات الرسمية فضلا عن التعريف بحكامها السابقين ومكانتها البارزة على خريطة السياحة العالمية وحضارتها العريقة وتاريخها وموقعها الجغرافى ، والتقسيم الإدارى ، ومحافظات مصر ومكانتها البارزة على خريطة السياحة العالمية.





كما يحرص الموقع على عرض لرؤية المستقبلية لمصر 2030 التي توليها القيادة السياسية أهمية قصوى أملا في تحقي نهضة شاملة تستثمر عبقرية المكان وتفرد الشخصية المصرية وتراعى خصوصية المرحلة التاريخية.





ويوفر الموقع أيضا معلومات عن رئاسة الجمهورية و السير الذاتية لجميع رؤساء جمهورية العربية منذ إعلان النظام الجمهوري فضلا الأوسمة الرئاسية وحائزيها من المتميزين والبارزين في جميع المجالات، وقصة تدشين صندوق تحيا مص وأهدافه.









ومن الناحية الإعلامية يغطي الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية الأخبار الرئاسية ، ويوفر تغطية إخبارية شاملة لكافة الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات التي يشارك فيها رئيس الجمهورية، وكذلك الخطب ، والكلمات التي يلقيها في المناسبات المحلية والمحافل الدولية ، فضلا عن البث المباشر لها مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.





ويغطي الموقع كذلك أبرز المبادارت الرئاسية التي انطلقت برعاية الرئيس لنشر الوعي البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية، والعمل على تحسين جودة الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية والتأهيلية وكل ما من شأنه ضمان حياة كريمة وبناء سليم للإنسان المصرى ، مثل توفير فرص العمل و السلع الأساسية بأسعار مناسبة ، وتدريب الشباب على أحدث مجالات التكنولوجيا في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات.





ويتيح الموقع محتوى تاريخيا ثريا يتعلق بتاريخ بناء القصور المصرية التاريخية، ويقدم وصفا تفصيليا دقيقا لها من ناحية التصميم والوصف المعماري والمحتويات ، علاوة على ذكر أهم الأحداث التاريخية التي شهدتها تلك القصور، وهذا القسم من الموقع مدعم محيطية بتقنية 360 درجة، يمكن من خلالها للمتصفح أن يقوم بجولة داخل القصور المصرية التاريخية.





وإيمانا بحق المواطن في المعرفة ورغبة فى رفع وعيه بقضايا مجتمعه ووطنه، و إشراكه خطوات بناء الوطن وتطوير إمكانياته يتيح الموقع قسما خاصا للافتتاحات الرئاسية والمشروعات القومية التي تقوم الدولة بمؤسساتها المختلفة بتنفيذها خدمة للوطن والمواطن، سواء تلك المشروعات التى افتتحت أو الجارى تنفيذها بدءا من عام 2014 وحتى الآن.





https://www.presidency.eg/ar