لأشجار الفواكه المتساقطة.. "الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية للمزارعين خلال شهر يوليو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الفواكه المتساقطة (التفاح – الكمثري – الخوخ – البرقوق – الكاكي) مراعاتها، خلال شهر يوليو.





وتتمثل تلك التوصيات في التالي:





أولا: أهم العمليات:

-التقليم الصيفي في الخوخ والمشمش بعد جمع المحصول بإزالة الأفرخ المائية والسرطانات والقمة النامية للأفرع.





ثانيا: التسميد:

في الأراضي القديمة بمعدل ربع: نصف كجم نترات نشادر أو سلفات نشادر + ربع : نصف كجم سلفات بوتاسيوم / شجرة.





في الأراضي الجديدة بمعدل 125 جم سلفات نشادر + 125 جم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك / 1 م3ماء ري.





أشجار الكاكي تسمد بسلفات الماغنسيوم بمعدل ربع كجم / شجرة مع المعدلات السابق ذكرها



ثالثا: الري:

شهر يوليو السنة الأولى 32 لترا/شجرة

السنة الثانية 48 لترا/ شجرة

السنة الثالثة 54 لترا/ شجرة

السنة الرابعة 60 لترا/ شجرة

السنة الخامسة 65 لترا/ شجرة

رابعا: برنامج المكافحة:

مقاومة العناكب وذبابة الفاكهة وذبابة الخوخ عند بداية تلون الثمار.