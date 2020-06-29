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أخبار البلد

لأشجار الفواكه المتساقطة.. "الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية للمزارعين خلال شهر يوليو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:36 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الفواكه المتساقطة (التفاح – الكمثري – الخوخ – البرقوق – الكاكي) مراعاتها، خلال شهر يوليو.

وتتمثل تلك التوصيات في التالي:

أولا: أهم العمليات:
-التقليم الصيفي في الخوخ والمشمش بعد جمع المحصول بإزالة الأفرخ المائية والسرطانات والقمة النامية للأفرع.

ثانيا: التسميد:
في الأراضي القديمة بمعدل ربع: نصف كجم نترات نشادر أو سلفات نشادر + ربع : نصف كجم سلفات بوتاسيوم / شجرة.

في الأراضي الجديدة بمعدل 125 جم سلفات نشادر + 125 جم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك / 1 م3ماء ري.

أشجار الكاكي تسمد بسلفات الماغنسيوم بمعدل ربع  كجم / شجرة مع المعدلات السابق ذكرها  

ثالثا: الري:
شهر يوليو السنة الأولى 32 لترا/شجرة
             السنة الثانية 48 لترا/ شجرة
             السنة الثالثة 54 لترا/ شجرة
             السنة الرابعة 60 لترا/ شجرة
            السنة الخامسة 65 لترا/ شجرة
             
رابعا: برنامج المكافحة:
مقاومة العناكب وذبابة الفاكهة وذبابة الخوخ عند بداية تلون الثمار.
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