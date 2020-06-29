أحلى من الجاهز .. طريقة عمل كوكيز الشيكولاتة

تفضل العديد من النساء تجربة صناعة الحلوى المختلفة في البيت بدلًا من شرائها جاهزة، خاصة الحلويات التي يحبها الأطفال ومنها كوكيز الشيكولاته، خصوصا وأنها شهية ولذيذة وسهلة التحضير، وتنال إعجاب الأطفال ويمكن الاعتماد عليها كسناكس صحي وسريع لأطفالك.





إليك طريقة عمل كوكيز الشيكولاتة بخطوات سهلة وسريعة في المنزل :





مكونات كوكيز الشوكولاته

2 كوب دقيق

كوب ونصف سكر

2 بيضة

2 ملعقة فانيليا

كوب بودرة كاكاو

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

رشة ملح

2 كوب من رقائق الشيكولاتة

نصف كوب جوز مفروم





طريقة عمل كوكيز الشيكولاتة :

سخني الفرن على حرارة 175 درجة





اخفقي الزبدة والسكر والبيض والفانيليا مع بالمضرب الكهربي حتى تحصلي على مزيج كريكي





اخلطي الكاكاو البودرة والدقيق والبيكنج صودا والملح





ضعي خليط الدقيق على خليط البيض والزبدة وقلبي المكونات معًا حتى تمتزج





ثم ضيفي رقائق الشوكولاتة والجوز واخلطي المكونات جيدا





اصنعي كرات متوسطة وضعيها في صينية مبطنة بورق الزبدة



