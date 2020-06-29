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مرأة

أحلى من الجاهز .. طريقة عمل كوكيز الشيكولاتة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:56 م
كوكيز الشيكولاتة
كوكيز الشيكولاتة
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رشا عوني
تفضل العديد من النساء تجربة صناعة الحلوى المختلفة في البيت بدلًا من شرائها جاهزة، خاصة الحلويات التي يحبها الأطفال ومنها كوكيز الشيكولاته، خصوصا وأنها شهية ولذيذة وسهلة التحضير، وتنال إعجاب الأطفال ويمكن الاعتماد عليها كسناكس صحي وسريع لأطفالك. 

إليك طريقة عمل كوكيز الشيكولاتة بخطوات سهلة وسريعة في المنزل : 

مكونات كوكيز الشوكولاته
2 كوب دقيق
كوب ونصف سكر
2 بيضة
2 ملعقة فانيليا
كوب بودرة كاكاو
ملعقة صغيرة بيكنج صودا
رشة ملح 
2 كوب من رقائق الشيكولاتة 
نصف كوب جوز مفروم 

طريقة عمل كوكيز الشيكولاتة : 
سخني الفرن على حرارة 175 درجة

اخفقي الزبدة والسكر والبيض والفانيليا مع بالمضرب الكهربي حتى تحصلي على مزيج كريكي

اخلطي الكاكاو البودرة والدقيق والبيكنج صودا والملح 

ضعي خليط الدقيق على خليط البيض والزبدة وقلبي المكونات معًا حتى تمتزج 

ثم ضيفي رقائق الشوكولاتة والجوز واخلطي المكونات جيدا

اصنعي كرات متوسطة  وضعيها في صينية مبطنة بورق الزبدة

أدخلي الصينية للفرن لمدة 12 - 15 دقيقة.
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