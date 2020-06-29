AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تعيين ألون أوشبيز مديرا جديدا لوزارة الخارجية الإسرائيلية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:44 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
أصدر وزير الخارجية الإٍسرائيلي، جابي أشكينازي، قرارا بتعيين ألون أوشبيز، مديرًا عامًا لوزارة الخارجية الإسرائيلية بدلًا من يوڤال روتيم.

وقال حساب السفارة الإسرائيلية بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن أوشبيز تولى عدة مناصب دبلوماسية سابقًا منها سفير دولة إسرائيل في الهند ومدير الجهاز السياسي - إستراتيجي للوزارة. 

وأوشبيز من مواليد 7 فبراير 1966 وفي عام 1992 حصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية والدراسات اليابانية من الجامعة العبرية، ثم انضم للعمل بوزارة الخارجية تم تعيينه في السفارة الإسرائيلية باليابان.

في عام 1999 تم تعيينه مستشارا سياسيا لوزير الخارجية آنذاك، شلومو بن عمي، وفي عام 2003 تم تعيينه في السفارة الإسرائيلية بواشنطن كمندوب لشؤون الكونجرس.

في عام 2007 تم تعيينه رئيسا لقسم التنسيق بوزارة الخارجية، وفي يوليو 2011 تم تعيينه سفيرا لإسرائيل في الهند، وسفيرا غير مقيم في سريلانكا.

في عام 2014 تم تعيينه رئيسا للجهاز السياسي الاستراتيجي التابع لوزارة الخارجية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يتحدث 3 لغات بطلاقة.. تعرف على خبرات السفير الروسي الجديد بالقاهرة

أول «امرأة» تتقلد المنصب.. تعيين أميرة أورون سفيرة لإسرائيل في مصر

ترشيحاتنا

فى صفقة تبادلية .. صديق محمد صلاح المقرب مهدد بالرحيل عن ليفربول

استجابة لـ صدى البلد: مجلس الوزراء يعالج مواطنا أشعل النار فى نفسه

بـ فستان محتشم.. هبة مجدي تخطف الأنظار بـ لوك جديد من المكياج

الرئيس السيسي يعلن تدشين الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية

تقارير: مهاجم بيراميدز صفقة الزمالك المنتظرة بقيمة 900 ألف دولار

صفقة الزمالك المدوية .. دونجا يقترب من القلعة البيضاء وعبدالله السعيد خارج الحسابات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من الجاهز .. طريقة عمل كوكيز الشيكولاتة

صدى البلد داخل أول مصنع مصري لإنتاج إطارات السيارات فى بورسعيد.. فيديو

بـ فستان محتشم.. هبة مجدي تخطف الأنظار بـ لوك جديد من المكياج