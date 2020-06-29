تعيين ألون أوشبيز مديرا جديدا لوزارة الخارجية الإسرائيلية

أصدر وزير الخارجية الإٍسرائيلي، جابي أشكينازي، قرارا بتعيين ألون أوشبيز، مديرًا عامًا لوزارة الخارجية الإسرائيلية بدلًا من يوڤال روتيم.





وقال حساب السفارة الإسرائيلية بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن أوشبيز تولى عدة مناصب دبلوماسية سابقًا منها سفير دولة إسرائيل في الهند ومدير الجهاز السياسي - إستراتيجي للوزارة.





وأوشبيز من مواليد 7 فبراير 1966 وفي عام 1992 حصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية والدراسات اليابانية من الجامعة العبرية، ثم انضم للعمل بوزارة الخارجية تم تعيينه في السفارة الإسرائيلية باليابان.





في عام 1999 تم تعيينه مستشارا سياسيا لوزير الخارجية آنذاك، شلومو بن عمي، وفي عام 2003 تم تعيينه في السفارة الإسرائيلية بواشنطن كمندوب لشؤون الكونجرس.





في عام 2007 تم تعيينه رئيسا لقسم التنسيق بوزارة الخارجية، وفي يوليو 2011 تم تعيينه سفيرا لإسرائيل في الهند، وسفيرا غير مقيم في سريلانكا.





في عام 2014 تم تعيينه رئيسا للجهاز السياسي الاستراتيجي التابع لوزارة الخارجية.