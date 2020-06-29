اتحاد الكرة يهنئ كوكا بـ التتويج بـ الدوري اليوناني

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم التهنئة لـ أحمد حسن كوكا، المحترف بفريق أولمبياكوس اليوناني عقب التتويج بـ الدوري اليوناني هذا الموسم.





ونشر الصفحة الرسمية لـ الاتحاد المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لـ كوكا.





وعلقت "كل التهنئة للاعبنا الدولي أحمد حسن (كوكا) لفوزه مع فريقه أوليمبياكوس بمسابقة الدوري اليوناني هذا الموسم".









حقق فريق أولمبياكوس ، لقب الدوري اليوناني موسم 2019 /2020، للمرة الخامسة والأربعين في تاريخه، بعد فوزه على آيك أثينا، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من البلاي أوف بالدوري اليوناني.

وشارك الدولي المصري أحمد حسن كوكا ، بديلا ليوسف العربي بالشوط الثاني، في المباراة التي انتهت بفوز أوليمبياكوس بهدفين مقابل هدف.

