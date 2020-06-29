AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة يهنئ كوكا بـ التتويج بـ الدوري اليوناني

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:07 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
وجه الاتحاد المصري لكرة القدم التهنئة لـ أحمد حسن كوكا، المحترف بفريق أولمبياكوس اليوناني عقب التتويج بـ الدوري اليوناني هذا الموسم.

ونشر الصفحة الرسمية لـ الاتحاد المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لـ كوكا.

وعلقت "كل التهنئة للاعبنا الدولي أحمد حسن (كوكا) لفوزه مع فريقه أوليمبياكوس بمسابقة الدوري اليوناني هذا الموسم".


حقق فريق أولمبياكوس، لقب الدوري اليوناني موسم 2019 /2020، للمرة الخامسة والأربعين في تاريخه، بعد فوزه على آيك أثينا، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من البلاي أوف بالدوري اليوناني.

وشارك الدولي المصري أحمد حسن كوكا، بديلا ليوسف العربي بالشوط الثاني، في المباراة التي انتهت بفوز أوليمبياكوس بهدفين مقابل هدف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بهذه الطريقة.. أحمد حسن كوكا يحتفل بقرب عودة الدوري اليوناني.. شاهد

كوكا على رأس قائمة أولمبياكوس لمواجهة باوك بالسوبر اليوناني

أولمبياكوس ضيفا ثقيلا على باوك بـ دوري السوبر اليوناني

أولمبياكوس كوكا يفوز على أريس في الدوري اليوناني

أحمد حسن كوكا يحتفل بفوز فريقه على فريق أريس اليوناني.. شاهد

أحمد حسن كوكا يتوج بـ الدوري اليوناني مع أولمبياكوس بعد التغلب على آيك

ترشيحاتنا

صدى البلد داخل أول مصنع مصري لإنتاج إطارات السيارات فى بورسعيد.. فيديو

واحد من اتنين .. حازم إمام يكشف هوية صفقة الزمالك المدوية الجديدة

أخبار الرياضة.. حازم إمام يكشف هوية صفقة الزمالك المدوية.. مفاجأة جديدة بشأن صالح جمعة.. ميسي يثير أزمة في برشلونة

قبل مواجهة أتلتيكو مدريد.. ميسي يدخل في أزمة مع جهاز كيكي سيتين

فى صفقة تبادلية .. صديق محمد صلاح المقرب مهدد بالرحيل عن ليفربول

كل الناس عايزاك .. رسالة مؤثرة من حازم إمام إلى صالح جمعة نجم الأهلي

AdvertisementS

واحد من اتنين .. حازم إمام يكشف هوية صفقة الزمالك المدوية الجديدة

صفقة الزمالك المدوية .. دونجا يقترب من القلعة البيضاء وعبدالله السعيد خارج الحسابات

شوبير يكشف عن مفاجأة جديدة بشأن صالح جمعة

تقارير: مهاجم بيراميدز صفقة الزمالك المنتظرة بقيمة 900 ألف دولار

صفقة الزمالك الخامسة .. 4 نجوم ضمن الترشيحات للانضمام للقلعة البيضاء

أخبار الرياضة.. حازم إمام يكشف هوية صفقة الزمالك المدوية.. مفاجأة جديدة بشأن صالح جمعة.. ميسي يثير أزمة في برشلونة

كل الناس عايزاك .. رسالة مؤثرة من حازم إمام إلى صالح جمعة نجم الأهلي

فرصة أخيرة.. فايلر يوافق على عودة صالح جمعة إلى التدريبات الجماعية

فى صفقة تبادلية .. صديق محمد صلاح المقرب مهدد بالرحيل عن ليفربول

البقاء في ليفربول أفضل.. آلان شيرار ينصح محمد صلاح بعدم الانتقال إلى ريال مدريد

قبل مواجهة أتلتيكو مدريد.. ميسي يدخل في أزمة مع جهاز كيكي سيتين

كريم بنزيما.. حكاية نجم خرج من ظل رونالدو فأبهر العالم بسحره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من الجاهز .. طريقة عمل كوكيز الشيكولاتة

صدى البلد داخل أول مصنع مصري لإنتاج إطارات السيارات فى بورسعيد.. فيديو

بـ فستان محتشم.. هبة مجدي تخطف الأنظار بـ لوك جديد من المكياج