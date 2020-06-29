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أخبار العالم

مثول الليبي المتهم بارتكاب هجوم ريدينج أمام القضاء البريطاني

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:07 م
صدى البلد
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حسام رضوان
مثل اللاجئ الليبي خيري سعد الله المتهم بارتكاب هجوم ريدينج غرب العاصمة البريطانية لندن، اليوم الاثنين، أمام القضاء البريطاني.


وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، استمعت محكمة وستمنستر في لندن بشكل موجز عبر الفيديو من كامبريدج لسعد الله، 25 عاما، الذي وجهت إليه السبت تهمتي القتل ومحاولة القتل، في الهجوم الذي اعتبرته الشرطة "ذا طابع إرهابي".


وأشار محامي سعد الله خلال الجلسة التي جرت اليوم، إلى الصعوبات المتعلقة بتدهور حالته النفسية.


وحدد موعد جلسة الاستماع المقبلة يوم الأربعاء القادم أمام محكمة أولد بيلي الجنائية، عن طريق الفيديو أيضا.


وتقول عائلة سعد الله إنه يعاني مشاكل نفسية نتيجة الحرب في بلاده ليبيا، وذلك بعدما ألقت الشرطة القبض عليه بعد دقائق من مهاجمته أفرادا في متنزه بالمدينة التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة، يوم 20 يونيو الجاري.


وأسفر الهجوم عن سقوط 3 قتلى بينهم أمريكي، و3 جرحى آخرين غادروا المستشفى بالفعل.


وعلى الرغم من اعتبار الشرطة البريطانية الهجوم بأنه "ذو طابع إرهابي"، لكنها لا تبحث عن مشتبهين بهم آخرين، وتقدر ان المتهم تصرف من تلقاء نفسه.
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