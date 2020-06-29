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رياضة

أحمد عيد عبدالملك: أعتقد صفقة دونجا مش هتخلص فلوس بس

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:22 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر أحمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك سابقا، تغريدة عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر".

وكتب: "‏صفقة دونجًا لو تمت صفقة موفقة طبعًا لاعيب دولي ومهم في فرقته وقدرنا ناخد توقيعه والمهم التخليص مع بيراميدز". 

وأكمل: "بس أعتقد مش هتخلص فلوس بس هيبقي في لاعيبة وتبادل في الصفقة ومش من لاعبي الزمالك الأساسيين وده مهم بالنسبالي هيبقي من اللاعيبة المعارة ودي حاجة كويسة جدًا".


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يذكر أن دونجا نجح فى الظهور بشكل مميز مع بيراميدز خلال السنوات الماضية وهو ما أدى إلى دخوله فى حسابات مسئولى الزمالك بقوة ، وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من قبل الثلاثي فاروق جعفر وأمير مرتضى وأحمد مرتضى معه فى محاولة للظفر بخدماته.

كما خرج من حسابات الزمالك عمر جابر لاعب بيراميدز بعد تجديده لفريقه وحصوله على مبلغ مالى كبير، بينما يرفض الزمالك فكرة ضم جون أنطوى مهاجم بيراميدز وحسام عاشور لاعب الأهلي.

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