أحمد عيد عبدالملك: أعتقد صفقة دونجا مش هتخلص فلوس بس





وكتب: "‏صفقة دونجًا لو تمت صفقة موفقة طبعًا لاعيب دولي ومهم في فرقته وقدرنا ناخد توقيعه والمهم التخليص مع بيراميدز".





وأكمل: "بس أعتقد مش هتخلص فلوس بس هيبقي في لاعيبة وتبادل في الصفقة ومش من لاعبي الزمالك الأساسيين وده مهم بالنسبالي هيبقي من اللاعيبة المعارة ودي حاجة كويسة جدًا".









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نجح فى الظهور بشكل مميز مع بيراميدز خلال السنوات الماضية وهو ما أدى إلى دخوله فى حسابات مسئولى الزمالك بقوة ، وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من قبل الثلاثي فاروق جعفر وأمير مرتضى وأحمد مرتضى معه فى محاولة للظفر بخدماته. يذكر أن دونجا





كما خرج من حسابات الزمالك عمر جابر لاعب بيراميدز بعد تجديده لفريقه وحصوله على مبلغ مالى كبير، بينما يرفض الزمالك فكرة ضم جون أنطوى مهاجم بيراميدز وحسام عاشور لاعب الأهلي.





صفقة دونجًا لو تمت صفقة موفقة طبعًا لاعيب دولي ومهم في فرقته وقدرنا ناخد توقيعه والمهم التخليص مع بيراميدز ،،

بس اعتقد مش هتخلص فلوس بس هيبقي في لاعيبة وتبادل في الصفقة ومش من لاعبي الزمالك الاساسيين وده مهم بالنسبالي هيبقي من اللاعيبة المعارة ودي حاجة كويسة جدًا👌 — ahmedeid.14 (@14_ahmedeid) June 29, 2020

نشر أحمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك سابقا، تغريدة عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر".