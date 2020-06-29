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أخبار العالم

الكويت: تجهيز المطار لتطبيق اشتراطات الحد من انتشار "كورونا" خلال السفر

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:48 م
مطارات الكويت
مطارات الكويت
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أ ش أ
 كلف مجلس الوزراء الكويتي، الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتجهيز مطار الكويت الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الدولية الكفيلة بالحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال إجراءات السفر، بما في ذلك الإسراع في تجهيز مختبرات الصحة العامة بمطار الكويت الدولي.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء الكويتي، عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم /الاثنين/ أن المجلس وافق على خطة من 3 مراحل لتشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت ذهابا وإيابا اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن الرحلات ستكون بنسبة تشغيل لا تزيد على 30%.

وأضاف أن مجلس الوزراء الكويتي، ‏استعرض التقرير المقدم من وزارة الصحة الكويتية، بشأن تقييم الوضع الصحي في المناطق المعزولة (الفروانية، جليب الشيوخ، المهبولة)، والذي انتهى إلى عدد من المقترحات التي تستهدف المحافظة على صحة الجميع، وضمان التطبيق الدقيق للاشتراطات الصحية دون تعارض مع خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وأشار إلى أن المجلس قرر تكليف اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، بدراسة كافة التفاصيل المتعلقة بأوضاع المناطق المعزولة، واستقراء المؤشرات والنتائج التي تحققت بعد فترة العزل الماضية، مع مراعاة الاعتبارات ذات الصلة بدفع عجلة النشاط الاقتصادي والأوضاع المعيشية والاجتماعية للمقيمين في تلك المناطق.

وتابع أن مجلس الوزراء الكويتي، وافق على مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الخاصة، ومشروع مرسوم بالترخيص بإنشاء الجامعة الأمريكية الدولية، ومشروع مرسوم بالموافق على اتفاقية خدمات جوية بين الكويت وجامبيا، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الزراعي بين الكويت واليونان؛ حيث قرر مجلس الوزراء اعتماد مشروعات القوانين ورفعها إلى أمير الكويت.
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