أهم صفقات الزمالك.. الأرقام تثبت أهمية دونجا في تدعيم صفوف القلعة البيضاء

ترددت أنباء بقوة فى الساعات القليلة الماضية، عن انتقال نبيل عماد دونجا نجم فريق بيراميدز إلى صفوف نادى الزمالك لمدة ٤ مواسم قادمة.

وأعلن مسئولو الزمالك أمس عبر قناة النادي، نجاحهم فى حسم صفقة تاريخية للنادى والحصول على توقيع لاعب من أهم لاعبى الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة.







ويعد نبيل عماد دونجا نجم خط وسط نادى بيراميدز، من أهم اللاعبين فى المواسم السابقة، نظرًا لصغر سنه وامتلاكه إمكانيات كبيرة تجعله محور اهتمام أكبر الأندية ومنتخب مصر.





ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، أرقام دونجا مع فريق بيراميدز ومسيرته على النحو التالى:-







ماذا قدم دونجا مع بيراميدز خلال الموسم الجاري؟

شارك دونجا مع فريق بيراميدز هذا الموسم فى ٢٤ مباراة بجميع المسابقات، ونجح فى إحراز هدفين وصناعة آخر.







خاض دونجا منذ انضمامه لبيراميدز وحتى الآن، 78 مباراة بجميع المسابقات، نجح خلالهم فى إحراز 4 أهداف وصناعة مثلهم.







يبلغ دونجا من العمر ٢٤ عامًا، ويلعب فى مركز وسط الملعب، وانضم لمنتخب مصر العام الماضى، وشارك فى ٦ مباريات.







ويضم فريق الزمالك حاليًا فى مركز وسط الملعب كل من النجم طارق حامد وفرجانى ساسى، إضافة لمحمود عبد العزيز "زيزو" ومحمد حسن.







مسيرة دونجا صفقة الزمالك المنتظرة

لعب دونجا لعدة فرق مثل نادي بلدية المحلة وجراند أوتيل والجونة وأجا، ليشتريه بعد ذلك فريق بني عبيد مقابل 20 ألف جنيه.





ثم تعاقد معه فريق الأسيوطي سبورت فى صيف 2016 قادمًا من بني عبيد، وكان من ضمن 7 لاعبين تم الحفاظ عليهم بعد تحويل نادى الأسيوطى لفريق بيراميدز.