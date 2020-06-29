أهم صفقات الزمالك.. الأرقام تثبت أهمية دونجا في تدعيم صفوف القلعة البيضاء

ترددت أنباء بقوة فى الساعات القليلة الماضية، عن انتقال نبيل عماد دونجا نجم فريق بيراميدز إلى صفوف نادى الزمالك لمدة ٤ مواسم قادمة.
وأعلن مسئولو الزمالك أمس عبر قناة النادي، نجاحهم فى حسم صفقة تاريخية للنادى والحصول على توقيع لاعب من أهم لاعبى الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة.
ويعد نبيل عماد دونجا نجم خط وسط نادى بيراميدز، من أهم اللاعبين فى المواسم السابقة، نظرًا لصغر سنه وامتلاكه إمكانيات كبيرة تجعله محور اهتمام أكبر الأندية ومنتخب مصر.
ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، أرقام دونجا مع فريق بيراميدز ومسيرته على النحو التالى:-
ماذا قدم دونجا مع بيراميدز خلال الموسم الجاري؟
شارك دونجا مع فريق بيراميدز هذا الموسم فى ٢٤ مباراة بجميع المسابقات، ونجح فى إحراز هدفين وصناعة آخر.
خاض دونجا منذ انضمامه لبيراميدز وحتى الآن، 78 مباراة بجميع المسابقات، نجح خلالهم فى إحراز 4 أهداف وصناعة مثلهم.
يبلغ دونجا من العمر ٢٤ عامًا، ويلعب فى مركز وسط الملعب، وانضم لمنتخب مصر العام الماضى، وشارك فى ٦ مباريات.
ويضم فريق الزمالك حاليًا فى مركز وسط الملعب كل من النجم طارق حامد وفرجانى ساسى، إضافة لمحمود عبد العزيز "زيزو" ومحمد حسن.
مسيرة دونجا صفقة الزمالك المنتظرة
لعب دونجا لعدة فرق مثل نادي بلدية المحلة وجراند أوتيل والجونة وأجا، ليشتريه بعد ذلك فريق بني عبيد مقابل 20 ألف جنيه.
ثم تعاقد معه فريق الأسيوطي سبورت فى صيف 2016 قادمًا من بني عبيد، وكان من ضمن 7 لاعبين تم الحفاظ عليهم بعد تحويل نادى الأسيوطى لفريق بيراميدز.