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تعليم

لأول مرة بالصور.. شاهد كيف يؤدي الطلاب المكفوفون امتحانات الثانوية العامة داخل لجانهم

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:36 م
امتحانات الطلاب المكفوفين
امتحانات الطلاب المكفوفين
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ياســـمين بدوي
تساؤلات عدة برزت في الفترة الأخيرة من عدد من قراء موقع "صدى البلد"، حيث تساءل الجميع "كيف يؤدي طلاب الثانوية العامة المكفوفون امتحاناتهم؟ وما شكل لجانهم الامتحانية؟".


وفي هذا التقرير ينشر موقع "صدى البلد"، صورا تم التقاطها اليوم، من داخل بعض لجان امتحانات طلاب الثانوية العامة المكفوفين بمدرسة النور للمكفوفين بحمامات القبة بمحافظة القاهرة، لتوضيح شكل لجان امتحانات الطلاب المكفوفين ومدى الاهتمام بنظافتها وتنظيمها تماما مثل لجان الطلاب الأصحاء.



جدير بالذكر أنه بالنسبة للطلاب المكفوفين المقيدين بمدارس النور والأمل، فيسمح لهم بالتقدم لأداء امتحان الثانوية العامة بطريقة برايل، طبقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ويكون تقدمهم للامتحان على الشعبة الأدبية، ويجوز للطالب الكفيف الاستعانة بمرافق كفيف بعد خطاب معتمد من المدرسة، تحت مسئوليتهم، بعدم قدرة الطالب على القراءة والكتابة بطريقة برايل وتطبق عليه نفس الشروط والأحكام المتبعة في امتحان الطلاب المرضى بمرافق، ويسمح للطلاب المكفوفين الراغبين بالتقدم لأداء امتحان الثانوية العامة للمبصرين بمرافق طبقا لما هو متبع في امتحان الطلاب المرضى بمرافق وتطبق عليهم نفس الشروط والأحكام.

وهنا يجب على إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب إخطار الإدارة العامة للتربية الخاصة، ورئيس لجنة سير الامتحان ولجنة النظام والمراقبة والتي تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت قد انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020 للطلاب المكفوفين يوم 21 يونيو 2020، وأنهى الطلاب حتى الآن 6 أيام في جدول الامتحانات.

ووفقا للإحصائيات الرسمية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة المكفوفين الذين يخوضون الامتحانات هذا العام، 227 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.

لأول مرة بالصور.. شاهد كيف يؤدي الطلاب المكفوفون امتحانات الثانوية العامة داخل لجانهم
لأول مرة بالصور.. شاهد كيف يؤدي الطلاب المكفوفون امتحانات الثانوية العامة داخل لجانهم
لأول مرة بالصور.. شاهد كيف يؤدي الطلاب المكفوفون امتحانات الثانوية العامة داخل لجانهم
لأول مرة بالصور.. شاهد كيف يؤدي الطلاب المكفوفون امتحانات الثانوية العامة داخل لجانهم
لأول مرة بالصور.. شاهد كيف يؤدي الطلاب المكفوفون امتحانات الثانوية العامة داخل لجانهم
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