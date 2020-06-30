الدولار مستقر بمستهل التعاملات .. اليوم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد هبوطه بمعدل قرشا واحدا علي مستوى البنوك المصرية أمس الإثنين، ليسجل متوسط سعر الدولار لدي البنك المركزي المصري عند 16.1 جنيه للشراء مقابل 16.2 جنيه للبيع.
سجل أدني سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في بنكي مصر و الأهلي نحو 16.09 جنيه للشراء مقابل 16.19 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 16.1 جنيه للشراء و 16.2 جنيه للبيع.
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أسعار الدولار مقابل الجنيه في بنوك مصر اليوم الاثنين
بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه ببنوك " الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي، التجاري الدولي، اتش اس بي سي، المصري لتنمية الصارات، مصر ايران للتنمية ، بلوم، الاستثمار العربي، كريدي أجريكول، البركة، التنمية الصناعية" نحو 16.11 جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه كأعلي سعر له ببنوك " عودة، مصرف أبوظبي الاسلامي، الكويت الوطني" نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.