AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الدولار مستقر بمستهل التعاملات..اليوم

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:08 ص
دولار
دولار
Advertisements
محمد يحيي
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد هبوطه بمعدل قرشا واحدا علي مستوى البنوك المصرية أمس الإثنين، ليسجل متوسط سعر الدولار لدي البنك المركزي المصري عند 16.1 جنيه للشراء مقابل 16.2 جنيه للبيع.

سجل أدني سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في بنكي مصر و الأهلي نحو 16.09 جنيه للشراء مقابل 16.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 16.1 جنيه للشراء و 16.2 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:
بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه ببنوك " الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي، التجاري الدولي، اتش اس بي سي، المصري لتنمية الصارات، مصر ايران للتنمية ، بلوم، الاستثمار العربي، كريدي أجريكول،  البركة، التنمية الصناعية" نحو 16.11 جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع.


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه كأعلي سعر له ببنوك " عودة، مصرف أبوظبي الاسلامي، الكويت الوطني" نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقرار أسعار الدولار في البنوك بمستهل التعاملات

استقرار الدولار في البنوك بمستهل تعاملات اليوم

الدولار مستقر بمستهل التعاملات .. اليوم

استقرار أسعار الدولار بالبنوك في نهاية تعاملات اليوم

لليوم الخامس على التوالي.. سعر الدولار مستقر في البنوك

استقرار سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

تسلم الأيادي الأبرز وبشرة خير تقلب الموازين.. 8 أغاني خلَّدت ثورة 30 يونيو

عصرية وكلاسيك.. نور تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

شاطئ يفرض غرامة على المواطنين لعدم ارتداء الكمامة.. صور

في ذكرى رحيل ليلى حمدي.. علاقة رفيعة هانم بـ علاء ولي الدين

موجز السوشيال ميديا.. كيف احتفلت رجاء الجداوي بـ ثورة 30 يونيو؟.. محمد صلاح يشاهد فيلم «العالمي»

خبير مياه: السد غير آمن .. وسيمحو الخرطوم من الخريطة .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. تعرف على سعر فستان أحلام فى أحدث جلسة تصوير

شاهد .. هيونداي تعلن رسميا عن أصغر سيارتها فينيو Flux.. صور

عصرية وكلاسيك.. نور تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير