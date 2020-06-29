الإسترليني يهبط أمام الدولار واليورو وسط شكوك بشأن تمويل خطة إنفاق

الأمريكي واليورو الأوروبي مع تحويل المستثمرين تركيزهم إلى كيف ستدبر

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إنه سيضاعف خططا لزيادة الاستثمار العام في البنية التحتية، هبط الاسترليني 0.53 بالمئة إلى 1.2266 دولار بحلول الساعة 1530 بتوقيت جرينتش.

وبعد صعوده في وقت سابق يوم الاثنين عندما قال

وأمام اليورو، تراجعت العملة البريطانية 0.75 بالمئة إلى 91.61 بنس وهو أقل من المستويات التي شهدتها يوم الجمعة عندما لامست أدنى مستوى أمام

منذ السادس والعشرين من مارس.