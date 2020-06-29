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اقتصاد

الإسترليني يهبط أمام الدولار واليورو وسط شكوك بشأن تمويل خطة إنفاق

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:18 م
الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني
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رويترز
هبط الجنيه الاسترليني يوم الاثنين أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي مع تحويل المستثمرين تركيزهم إلى كيف ستدبر الحكومة البريطانية أموالا لبرنامج ضخم للبنية التحتية.

ويتعرض الإسترليني أيضا لضغوط من شكوك بشأن ما إذا كانت بريطانيا ستتوصل إلى اتفاقية للتجارة مع الاتحاد الأوروبي في أعقاب خروجها من التكتل.

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وبعد صعوده في وقت سابق يوم الاثنين عندما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيضاعف خططا لزيادة الاستثمار العام في البنية التحتية، هبط الاسترليني 0.53 بالمئة إلى 1.2266 دولار بحلول الساعة 1530 بتوقيت جرينتش.

وأمام اليورو، تراجعت العملة البريطانية 0.75 بالمئة إلى 91.61 بنس وهو أقل من المستويات التي شهدتها يوم الجمعة عندما لامست أدنى مستوى أمام العملة الأوروبية منذ السادس والعشرين من مارس.
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