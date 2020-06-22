الإسترليني يرتفع فوق 1.24 دولار بدعم من تراجع العملة الأمريكية وآمال بشأن بريكست

ارتفع الجنيه الاسترليني يوم الاثنين متعافيا من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي هبط إليه أثناء التعاملات الآسيوية، بدعم من تراجع الدولار وآمال باتفاقية للتجارة بعد بريكست وتوقعات ببيانات اقتصادية أفضل.





لكن العملة البريطانية أظهرت أداء فاترا مقابل اليورو بعد أن سجل الناتج الصناعي في بريطانيا أكبر هبوط فصلي على الإطلاق في الربع الثاني من العام.



اقرأ أيضا

وأمام بريطانيا مهلة حتى نهاية العام لتوقيع اتفاقية جديدة للتجارة مع الاتحاد الأوروبي وهو موعد انتهاء فترة انتقالية في أعقاب خروجها من التكتل. وبالرغم من أنه ما زال هناك الكثير الذي ينتظر النقاش إلا أن الجانبين كليهما أشارا إلى تقدم.

وارتفع الاسترليني 0.9 بالمئة إلى 1.2467 دولار بحلول الساعة 1655 بتوقيت جرينتش، بعد أن كان هبط في وقت سابق إلى 1.2337 دولار وهو أدنى مستوى له منذ أول يونيو.

وأمام العملة الأوروبية ارتفع الاسترليني 0.2 بالمئة إلى 90.31 بنس لليورو.