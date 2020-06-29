عودة المياه تدريجيا لفيصل والهرم.. تفاصيل‎





أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انتهاء أعمال الإصلاح لخط ١٠٠٠ مم زهر بتقاطع شارع فيصل مع محور المنصورية والمغذى لمناطق الهرم وفيصل وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والمريوطية.





وقالت في تصريحات لها اليوم، إنه تم إعادة ضخ المياه وتصل تباعا للمناطق المتأثرة فور تحميل الشبكات ووفقا لانتظام الضغوط واتزان الشبكة، بعد حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1000 مم زهر، أثناء تنفيذ المقاول أعمال محور المنصورية بتقاطع شارع فيصل مع محور المنصورية.

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انقطاع المياه عن إسكان الضباط وإسكان الشباب والهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والمريوطية والعروبة حتى دائرى المنيب.

وقطعت الشركة المياه عن المنطقة مساء اليوم؛ معلنة عن ان العطل خارج عن إرادتها، وتبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.