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برلمان

مهنئا السيسى والمصريين بثورة يونيو.. علاء عابد: تحية قلبية للشعب المصرى لحرصه على أمن واستقرار البلاد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:37 م
النائب علاء عابد
النائب علاء عابد
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ماجدة بدوي
وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى وجموع المصريين بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو الخالدة، مؤكدا أن هذه الثورة الخالدة كانت السبب الرئيسى فى انقاذ مصر والمنطقة باسرها من الفوضى والدمار مما سمى بثورات الربيع العربى، وفى إنقاذ البلاد من المخططات الإرهابية والفتنة التى استهدفت بها جماعة الاخوان الارهابية والدموية تقسيم البلاد وإدخالها فى حروب أهلية.

وقال " عابد " فى بيان أصدره اليوم، إن ثورة 30 يونيو كشفت عن درجة الوعى التى يتمتع بها المصريون ونضجهم الفكرى والسياسى حيث أعلنوا رفضهم التام لمحاولات النيل من مصر وأمنها واستقرارها ورفضهم التام لحكم دولة المرشد والفاشية الدينية موجها تحية قلبية لصقور وبواسل القوات المسلحة الباسلة فى انحيازهم التام والحقيقى لارادة الشعب المصرى فى حماية البلاد من جحيم الحروب غير المتكافئة بين الجماعات المسلحة والمواطنين العزل.

وأضاف أن ثورة 30 يونيو اتجهت بمصر الى دولة ديمقراطية حديثة ومدنية مشيدا بحجم الانجازات والمشروعات التنموية القومية التى تم تنفيذها فى كافة القطاعات لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل مصر وفى جميع انحاء البلاد بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووجه النائب علاء عابد تحية خاصة للمرأة المصرية التى قادت الاسر المصرية وتقدمت الصفوف فى ثورة 30 يونيو وأبهرت العالم كله بحرصها الشديد على امن واستقرار مصر معلنة بأعلى صوتها رفضها لسياسة جماعة الاخوان الارهابية والدموية باعتلائها لسدة الحكم للبلاد.

وتوقع النائب علاء عابد ان تكون مصر خلال السنوات القليلة القادمة واحدة من اهم الدول المتقدمة سياسيا واقتصاديا بعد جهود القيادة السياسية والدولة المصرية بجميع مؤسساتها فى اعادة إعمار البلاد بعد موجة الخراب والتدمير التى أحدثتها قوى الشر والظلام والإرهاب.

وأشاد بجهود صقور وأبطال القوات المسلحة و الشرطة الوطنية فى مواجهة الارهاب لتحقيق الأمن الخارجى والداخلى للبلاد ومواجهة المؤامرات التى تستهدف بها الجماعات الإرهابية شق الصف المصرى واحباط المؤامرات التى دبرت لها الجماعة الإرهابية خلال الفترة الماضية فضلا عما قدمته أجهزة الأمن من شهداء روت دماؤهم تراب مصر.
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