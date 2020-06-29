لشكل مثالي.. في هذه الحالة أنت بحاجة لعملية شد البطن

حتى ارتداء الملابس التي يفضلونها.

وأوضح عماد الدين، أنه خلال إجراء عملية شد البطن سيتم تقريب عضلات البطن بشكل قوي مع تقوية الجدار بينهم، وإزالة أي زوائد جلدية حتى الوصول إلى الشكل المطلوب من الجلد المشدود بدون أن ثنايات،

وتحديد مكان السرة وتثبيت الجلد.

وأكد عماد الدين، انه يمكن ان يلاحظ المريض بعد إجراء عملية شد البطن

وممارسة

الحياة اليومية بشكل طبيعي وجود بعض التورمات الطبيعية، والتي

تتلاشى

في فترة ما بين 3 إلى 6 أسابيع .