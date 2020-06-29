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أخبار البلد

قرارات وزارة الكهرباء بشأن عودة موظفيها للعمل بعد تخفيف الإجراءات

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:41 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة قرارات فى إطار التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة تداعيات ڤيروس كورونا المستجد وتوجه الحكومة نحو التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الفيروس، يتم العمل بالتعليمات الآتية:

١-يمنح العاملون الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد إجازة حدها الأدنى ١٤ يومًا من تاريخ الإبلاغ بالإصابة تزداد لحين تمام شفائهم وفقًا للحالة الصحية لكل مصاب.
 
٢-فيما عدا شاغلي الوظائف القيادية يمنح الموظف المصاب بالأمراض المزمنة وفقًا لما هو ثابت بالملف الوظيفي، و الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر دون سن الإثنا عشر عامًا ميلاديًا إجازة استثنائية.

٣- يمنح العاملون ذوو الاحتياجات الخاصة و كذلك من يعولون أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة في المراحل العمرية المختلفة إجازة استثنائية طوال فترة سريان القرارات المشار إليها بعاليه دون التأثير على مستحقاتهم المالية أو احتسابها ضمن إجازاتهم المقررة.

٤-فيما عدا العاملين بنظام الورادي والمحصلين والكشافين يتم تقسيم العمل بالتناوب أسبوعيًا بنسبة تواجد عاملين ٥٠٪؜ بين باقي العاملين و بما لا يخل بنظام العمل، وكذلك عدم الإخلال بنظام التشغيل وبرامج الصيانة المخططة والعاجلة أو الطارئة.  

٥- يعمل بهذه التعليمات اعتبارًا من ٢٠٢٠/٧/١ ويستمرالعمل بها لحين صدور تعليمات أخرى .


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