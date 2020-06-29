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نشأت الديهي: ثورة 30 يونيو أضخم تجمع بشري في التاريخ

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:40 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اليوم ذكرى مرور 7 سنوات على الثورة المصرية الشعبية العفوية في 30 يونيو، وهي أضخم تجمع بشري في التاريخ.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة فارقة بين ضياع الهوية المصرية ووجه مصر التاريخي، وبين الحفاظ على هذه المقدرات والمكتسبات.

وتابع، أنه في مثل هذا اليوم كان الشعب المصري على موعد مع استعادة وطنيته ودولته، وخرجت الملايين لصب لجام غضبهم على من سرقوا من الوطن المدنية والوسطية، وهذه التجمعات أعادت للوطن هيبته.

وأكد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، البطل الحقيقي الذي لبى نداء الشعب المصري في وقت حالك وصعب، باتخاذ قرار في هذا التوقيت هو الأصعب في التاريخ، حينما كان وزيرًا للدفاع، بالاستجابة لصرخات الشعب المصري الرافضة لوجود المدلسين وتجار الدين واستحواذهم على المشهد السياسي. 

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