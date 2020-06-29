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الصحة عن حريق مستشفى البدراوي: جار إنهاء الإجراءات لاستخراج تصريح الدفن

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:03 م
صدى البلد
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هاني حسين
كشف الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، ملابسات حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى.

وقال خالد عبد الغني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "تلقينا بلاغا يفيد بنشوب حريق في المستشفى بسيدي بشر".

وأضاف خالد عبد الغني "وجهنا 18 سيارة إسعاف لمكان الحادث، وعلى الفور تم نقل المصابين".

وتابع خالد عبد الغني "تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المعمورة، وتوجهنا إلى المستشفى للاطمئنان على حالة المصابين وكل الحالات عبارة عن حالات اختناق، وهم بصحة جيدة".

وأكد خالد عبد الغني "جارٍ إنهاء الإجراءات لاستخراج تصريح الدفن بعد قرار النيابة"، مضيفا "الأمر قيد التحقيقات للتعرف على ملابسات الحادث وسبب الحريق".

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