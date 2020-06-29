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أخبار العالم

نيويورك تايمز: لهذا السبب دفعت روسيا مكافآت لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:14 م
صدى البلد
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حسام رضوان
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن سبب ما زعمه تقرير سابق لها بقيام روسيا بدفع مكافآت مقابل قتل جنود أميركيين في أفغانستان، وقالت إن المخابرات الأمريكية أبلغت به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي نفى ذلك.

وقالت الصحيفة نقلا عن  مصدر زعمت أنه مسؤول كبير سابق في البيت الأبيض، إن روسيا قامت بدفع مكافآت مقابل قتل جنود أمريكيين في أفغانستان جاء كانتقام لضربة أميركية تسببت بقتل مرتزقة روس في سوريا عام 2018.

ونقلت عن قوله إن الروس "يحصون النقاط، ويريدون معاقبتنا على هذا الحادث".

وأثار تقرير نيويورك تايمز حالة من الجدل الكبير، وقال ترامب إنه لم يطلع أبدا على تقارير مماثلة، وأن المخابرات أبلغته أنها لم تجد هذه المعلومات ذات مصداقية، ولذلك لم تبلغه.
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