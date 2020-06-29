الدوري البرتغالي .. بنفيكا يواصل السقوط بخسارة من مارتيمو.. وموريينسي يفوز على أفيس





افتتح كوريا التسجيل لمارتيمو في الدقيقة 74، قبل أن يؤكد بينهو انتصار فريقه بعد ذلك بأربع دقائق فقط، ليحققوا الثلاث نقاط من مباراة اليوم.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي مارتيمو للنقطة 31 في المركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد نادي بنفيكا عند 64 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن بورتو المتصدر.





وفي نفس الجولة، خسر أفيس متذيل الترتيب أمام مورينسي بهدف نظيف.

واصل نادي بنفيكا، سلسلة النتائج السلبية، بخسارته أمام مارتيمو بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري البرتغالي.