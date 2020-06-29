الموت يفجع أنيس البدري لاعب اتحاد جدة السعودي

تغيب التونسي أنيس البدري، لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، عن الحضور للمملكة السعودية، من أجل استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي لكرة القدم".





وذكر موقع "360 سبورت" السعودي، أن سبب تخلف "البدري" عن العودة لصفوف فريقه، والبقاء في تونس، يرجع لوفاة والد زوجته.





وأشار الموقع إلى أن اللاعب ينتظر في الوقت الحالي، توفر رحلات طيران للعودة إلى جدة من أجل الانتظام في معسكر الفريق استعدادًا للدوري.





وانضم أنيس البدري لصفوف اتحاد جدة السعودي، في يناير الماضي، قادمًا من نادي الترجي الرياضي التونسي.





ومن المقرر أن تستأنف منافسات الدوري السعودي لكرة القدم، بدءًا من الرابع من شهر أغسطس المقبل.