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فن

على البحر .. شاهد مي سليم في أحدث إطلالاتها

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:23 م
صدى البلد
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اسماء الحسينى
 نشرت الفنانة مى سليم صورة سيلفي جديدة لها من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

وظهرت مى بمايوه أسود وشعر كيرلي من إطلالتها على البحر .

يُذكر أن أحدث أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
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