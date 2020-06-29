على البحر .. شاهد مي سليم في أحدث إطلالاتها

نشرت الفنانة مى سليم صورة سيلفي جديدة لها من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".





وظهرت مى بمايوه أسود وشعر كيرلي من إطلالتها على البحر .





يُذكر أن أحدث أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".



