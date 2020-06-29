مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: ملتزمون بالتوصل لاتفاق نهائي حول أزمة سد النهضة

قالت مندوبة امريكا في مجلس الأمن، إنه يجب أن يكون هناك شفافية في التعامل مع أزمة سد النهضة.





وأضافت مندوبة أمريكا في مجلس الأمن في جلسة مناقشة أزمة سد النهضة: " نؤكد التزامنا من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي حول أزمة سد النهضة".





وأضافت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن: " نشجع إثيوبيا ومصر والسودان على الاستفادة من التقدم الذي حصل في المفاوضات وتقديم تنازلات بشأن سد النهضة".

من جانبه، قال مندوب جنوب إفريقيا في مجلس الأمن إن الاتحاد الإفريقي يهتم بملف سد النهضة حرصا على استقرار القارة.





وأكد مندوب روسيا في مجلس الأمن أهمية احترام اتفاق المبادئ حول سد النهضة ، وأن بلاده تدعم الجهود الرامية إلى التعاون بين الدول المعنية للتوصل إلى اتفاق.