AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: ملتزمون بالتوصل لاتفاق نهائي حول أزمة سد النهضة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:25 م
مجلس الامن
مجلس الامن
Advertisements
هاني حسين
قالت مندوبة امريكا في مجلس الأمن، إنه يجب أن يكون هناك شفافية في التعامل مع أزمة سد النهضة.

وأضافت مندوبة أمريكا في مجلس الأمن في جلسة مناقشة أزمة سد النهضة: "نؤكد التزامنا من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي  حول أزمة سد النهضة".

وأضافت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن: " نشجع إثيوبيا ومصر والسودان على الاستفادة من التقدم الذي حصل في المفاوضات وتقديم تنازلات بشأن سد النهضة".

من جانبه، قال مندوب جنوب إفريقيا في مجلس الأمن إن الاتحاد الإفريقي يهتم بملف سد النهضة حرصا على استقرار القارة.

وأكد مندوب روسيا في مجلس الأمن أهمية احترام اتفاق المبادئ حول سد النهضة ، وأن بلاده تدعم الجهود الرامية إلى التعاون بين الدول المعنية للتوصل إلى اتفاق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التفاهم وحسن النوايا.. جوتيريش يدعو إلى اتفاق حول سد النهضة على أساس إعلان المبادئ

اجتماع وزاري مصري سوداني عن سد النهضة وتحرك مهم للأمم المتحدة.. خبير: مصر تعمل في ظل خطة دبلوماسية وسياسية ثابتة.. واستقرار المنطقة يتطلب قواعد واضحة وموثقة لملء وتشغيل السد

العربية: مصر تتمسك بوجود جهة دولية ضامنة لأي اتفاق يخص سد النهضة

وزير الخارجية يوجه خطابا إلى رئيس مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة

إجراءاتنا ستكون صريحة وواضحة.. سامح شكري في حوار مع أسوشيتد برس: إثيوبيا تزيد العداء والتصعيد.. على مجلس الأمن منعها من ملء سد النهضة.. ولم نهدد بعمل عسكري

العربية: جلسة لمجلس الأمن الإثنين المقبل حول أزمة سد النهضة

ترشيحاتنا

سر خلافات الأهلي والمقاولون في صفقة طاهر محمد طاهر

أخبار الفن.. حقيقة اعتزال عبلة كامل.. موقف محرج لـ شريف منير مع زوجته.. أحدث ظهور لـ روبي من داخل عيادة تجميل

حيلة ذكية ورائعة.. ضع الأرز في خزانة الملابس وشاهد النتيجة

اعتقال وزير الخارجية السوداني السابق إبرهيم الغندور

مندوب جامعة الدول لدى الأمم المتحدة: كلمة بريطانيا حول ملف سد النهضة شديدة الأهمية

أمير كرارة يرد على تصريحات يوسف الشريف حول مسلسل الاختيار.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

قبل ساعات من افتتاحه أمام الزوار .. حكاية ترام قصر البارون

بالمايوه.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في حمام السباحة