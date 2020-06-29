النيابة الإدارية تهنئ الرئيس والشعب والقوات المسلحة بذكرى ثورة 30 يونيو

قدم المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع المستشارين أعضاء النيابة الإدارية التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولشعب مصر العظيم وأبطاله من رجال القوات المسلحة والشرطة بحلول ذكرى ثورة 30 يونيو.





وقالت النيابة الإدارية في بيانها: «ثورة 30 يونيو جاءت معبرة عن إرادة شعب مصر العظيم بمختلف طوائفه والذي انتفض على قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على أمن هذا الوطن واستقراره ليحيا فيه المصريون جميعًا بعزة وكرامة.





وأضاف: «حلول موعد الثورة الشعبية المجيدة يعد أعظم فرصة لنتذكر جميعًا ما قدمه شهداء مصر الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين سطروا ملاحم متتالية قدموا فيها أرواحهم فداء هذا الوطن في حربه المقدسة على الإرهاب ليخلدوا ذكراهم بحروف من نور في أنبل صفحات التاريخ.