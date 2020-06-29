محمد البياع يكتب: علامة فارقة في تاريخ مصر

على المستوى السياسي الاقليمى , لا شيء يفوق الوعى السياسي للمواطن المصرى ,الشعب الذى لا احد يستطيع ان يشكل وجدانه الا من صدقت نيته وصح عزمه على حماية الوطن ورعاية شعبه , وكان ولاؤه لترابه وسلامة اراضيه ورفعة شعبه.









إن ادراك المصريين لحقيقة الوجه القبيح لجماعة الاخوان الارهابية , وان الدولة المصرية تختطف بغية طمس مصريتها و تحويلها لمجرد ولاية اسلامية تحت حلم الخلافة المزعوم فى فكر اهل الشر المشوه , هو ابسط سرد لوقائع ثورة 30 يونيو والتعريف بأسبابها.









وفى رأيى, كانت ثورة 30 يونيو بمثابة اول حرب ضد الارهاب , حرب وطنية شعبية على قوى الشر , فالهوية المصرية بما تحمله من خصائص وطنية وطبيعة متفردة , تعد قوة دفاع شعبي ساحقة لأى خطر يتهددها ايا كان نوعه , او قوة تنظيمه او تمويله.









فكانت ثورة 30 يونيو علامة فارقة في التاريخ المصري، صنعها المواطن المصري ليغير بها كل ما هو غير صالح , وكانت القوات المسلحة وباعتبارها ملاذ الشعب الآمن وسنده الأمين الدائم , تتابع مطالب جماهير هذا الشعب العظيم حيث انحازت وفقا لعقيدتها الراسخة إلى الإرادة الوطنية الحرة , استنادا إلى ثوابتها التاريخية. وهو ما أسفر عما ننعم به الآن من نجاحات على كافة الأصعدة فضلا عن استعادة مصر لمكانتها على الساحة الإقليمية والدولية , فقد كان تثبيت اركان الدولة وتماسك مؤسساتها و تحقيق الامن والامان, واجتثاث الارهاب وتدمير تنظيماته وبنيته التحتية من اهم مكتسبات ثورة 30 يونيو , ونقطة الانطلاق نحو تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى رغم التوترات التى تشهدها المنطقة حتى يومنا هذا.





فقبل ان تختطف جماعة الاخوان الارهابية ثورة 25 يناير , لتنحرف بها الى بواعثها المتطرفة والتى لا تخدم الا هذا الفصيل الارهابي تنفيذا لاجندة اعداء مصر , لم يكن المواطن المصرى يطمح فى اكثر مما تحقق, ولا يزال يتحقق على ارض الواقع بفضل جهود سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي , تلك الجهود المفعمة بالارادة والعزم والقدرة على الرؤية المضيئة نحو ما نحلم به لوطننا العظيم , من تقدم وازدهار تم , ومازال فى صباح كل يوم يتم المزيد فى كل القطاعات بلا استثناء , وفى زمن قياسي تنافسي , بدءا من شبكة طرق ومحاور عملاقة , ومشروعات قومية اقتصادية وخدمية, ومطارات ومدن جديدة , الى برامج اجتماعية عديدة غير مسبوقة ومبادارت رئاسية لتحسن وتطوير جميع شئون و احوال المصريين , بهدف تحقيق جودة حقيقية وملموسة فى حياة المواطنين , تكلفت حتى الان 4.5 تريليون جنيه استثمارات فى السنوات الست الماضية.. وهو جهد وعمل غير مسبوق , ومستمر بلا توقف بتنفيذ خطة تحرك تستهدف القطاعات الواعدة والحيوية لاستمرار تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو مرتفعة والتعافى من تداعيات "كورونا , رغم التراجع الاقتصادى الذى اصاب معظم دول العالم.









ولنعلم ان من ثوابت عظمة ثورة 30 يونيو,ان نجحت فى تحقيق جميع مطالب الشعب المشروعه فى الحياة الكريمة , وكان المجد كله فى شجاعة وحكمة القائد العظيم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي, وانتصاره لمصر ,وللارادة الشعبية المصرية , فيا شعب مصر الكريم , قد تحققت كل مطالبكم المشروعة بالازدهار والتقدم والكرامة والعدالة الاجتماعية , بثورتكم الواعية , ثورة 30 يونيو .