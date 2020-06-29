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رياضة

مصادر: الشناوي لم يتحدث عن شارة قيادة الأهلي وتركيزه في حصد البطولات

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:05 م
صدى البلد
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قسم الرياضة
كشفت مصادر خاصة أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يتحدث في أمر شارة القيادة من قريب أو بعيد.

وقالت المصادر، إن الشناوي لم يتحدث في أي شئ وتركيزه الحالي في التدريبات بمنتهى القوة لقيادة الفريق الأحمر في مسابقة الدوري، والفوز باللقب وإسعاد جماهير النادي بتحقيق حلمها في استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا.

وأضافت المصادر أن الشناوي يعد حارس  منتخب مصر والأهلي الأول وأي شئ يصدر منه سيكون بحساب وبما يتناسب مع قيمته واسمه وتقديره لزملائه وللنادي.

وأوضحت أن أي أمر يخص شارة القيادة يتم دراسته مع مسئولي النادي أولا ولكن محمد الشناوي لم يتطرق إليه من قريب أو بعيد وتركيزه في الوصول لأعلى مستوى ممكن له ليحافظ علي شباكه ويقود فريقه لمنصات التتويج.
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