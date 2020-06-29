مصادر: الشناوي لم يتحدث عن شارة قيادة الأهلي وتركيزه في حصد البطولات

كشفت مصادر خاصة أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يتحدث في أمر شارة القيادة من قريب أو بعيد.





وقالت المصادر، إن الشناوي لم يتحدث في أي شئ وتركيزه الحالي في التدريبات بمنتهى القوة لقيادة الفريق الأحمر في مسابقة الدوري، والفوز باللقب وإسعاد جماهير النادي بتحقيق حلمها في استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا.





وأضافت المصادر أن الشناوي يعد حارس منتخب مصر والأهلي الأول وأي شئ يصدر منه سيكون بحساب وبما يتناسب مع قيمته واسمه وتقديره لزملائه وللنادي.



