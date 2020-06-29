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سيارات

عضو شعبة السيارات: شكل قطاع السيارات تغير كثيرا بعد ثورة 30 يونيو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:13 م
صدى البلد
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كريم عاطف

قال عماد عبد المجيد، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة فايربيرد وموزع معتمد جيلي وهوندا وبريليانس أن قطاع السيارات تغير كثيرا بعد ثورة 30 يونيو الشعبية .

وأضاف عبدالمجيد فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن قطاع السيارات تأثر كثيرا قبل ثورة 30 يوينو بالسلب وبالاخص فى عام حكم الجماعة الإرهابية ، حيث ان الجميع داخل القطاع كانوا لا يشعرون بالأمان نهائيا .

وأوضح عبدالمجيد أن قطاع وسوق السيارات أثناء عام 2013 كان شبه متوقف بسبب ضعف الاقتصاد المصرى وقتها ، ومعظم رجال الأعمال داخل القطاع وقتها كانوا حذرين فى التعامل بشكل كبير بسبب التخوف من الخسائر التى كانت ستحدث لهم .

وأكد عبدالمجيد أن جميع وكلاء الشركات العالمية فى مصر كانوا يعانوا من نقص توريد السيارات لهم من قبل الشركات بسبب تخوفها من الأوضاع الداخلية المصرية وبالتالى تاثر ايضا الموزعين المعتمدين وجميع تجار السيارات وقتها .

وتابع عبدالمجيد ان قطاع السيارات بعد ثورة 30 يونيو بدأ فى التعافى بشكل كبير بسبب تحقيق الأمان واستقرار الأوضاع السياسية والأمنية بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئاسة .

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