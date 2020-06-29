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رياضة

رسميا.. انتقال دونجا إلى الزمالك وتنازله عن 4 ملايين جنيه للقلعة البيضاء

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:03 م
صدى البلد
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سيد احمد
أعلن الإعلامى إبراهيم فايق انتقال لاعب فريق بيراميدز نبيل دونجا إلى نادى الزمالك عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وكتب ابراهيم فايق قائلا: "خاص لـ #جمهور_التالتة: الزمالك يحصل على توقيع  نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز لمدة 5 سنوات، واللاعب تنازل عن 4 ملايين جنيه لتسهيل انتقاله إلى الفريق الأبيض ".

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وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى :


لاعيب كبير وإضافة ان شاء الله لنادي الزمالك بيشوف من بره كويس اوي .


اكتر صفقة كنت أتمناها تيجى الزمالك الحمد لله لاعب جامد جدا .


لاعب عالي اوي وهيفيد الزمالك جدا وبديل كويس لطارق حامد استرها علينا يارب .


بالتوفيق ان شاء الله يا دونجا .


لاعيب ده جامد جدا ولو الخبر صحيح يكون بجد مبروك عليكم .


لاعيب عالي جدا وان شاء الله هيكون اضافه كويسه للفريق كل التوفيق لنادي الزمالك بطل مصر وأفريقيا فيما هو قادم .

خاص لـ #جمهور_التالتة: الزمالك يحصل على توقيع عماد نبيل دونجا لاعب بيراميدزلمدة 5 سنوات، واللاعب تنازل عن 4 مليون جنيه لتسهيل انتقاله إلى الفريق الأبيض

تم النشر بواسطة ‏Ibrahim Fayek - إبراهيم فايق‏ في الاثنين، ٢٩ يونيو ٢٠٢٠
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