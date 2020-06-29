رسميا.. انتقال دونجا إلى الزمالك وتنازله عن 4 ملايين جنيه للقلعة البيضاء

خاص لـ #جمهور_التالتة: الزمالك يحصل على توقيع عماد نبيل دونجا لاعب بيراميدزلمدة 5 سنوات، واللاعب تنازل عن 4 مليون جنيه لتسهيل انتقاله إلى الفريق الأبيض