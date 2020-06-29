رسميا.. انتقال دونجا إلى الزمالك وتنازله عن 4 ملايين جنيه للقلعة البيضاء

أعلن الإعلامى إبراهيم فايق انتقال لاعب فريق بيراميدز نبيل دونجا إلى نادى الزمالك عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكتب ابراهيم فايق قائلا: "خاص لـ #جمهور_التالتة: الزمالك يحصل على توقيع نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز لمدة 5 سنوات، واللاعب تنازل عن 4 ملايين جنيه لتسهيل انتقاله إلى الفريق الأبيض ".
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وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى :
لاعيب كبير وإضافة ان شاء الله لنادي الزمالك بيشوف من بره كويس اوي .
اكتر صفقة كنت أتمناها تيجى الزمالك الحمد لله لاعب جامد جدا .
لاعب عالي اوي وهيفيد الزمالك جدا وبديل كويس لطارق حامد استرها علينا يارب .
بالتوفيق ان شاء الله يا دونجا .
لاعيب ده جامد جدا ولو الخبر صحيح يكون بجد مبروك عليكم .
لاعيب عالي جدا وان شاء الله هيكون اضافه كويسه للفريق كل التوفيق لنادي الزمالك بطل مصر وأفريقيا فيما هو قادم .
خاص لـ #جمهور_التالتة: الزمالك يحصل على توقيع عماد نبيل دونجا لاعب بيراميدزلمدة 5 سنوات، واللاعب تنازل عن 4 مليون جنيه لتسهيل انتقاله إلى الفريق الأبيضتم النشر بواسطة Ibrahim Fayek - إبراهيم فايق في الاثنين، ٢٩ يونيو ٢٠٢٠