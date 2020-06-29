مرصد الأزهر: القوات النيجيرية تواصل جهودها في تطهير البلاد من العناصر الإرهابية

أفادت مصادر أمنية، أن قوات الجيش النيجيري شنت عملية عسكرية استهدفت عدة أوكار لجماعة بوكو حرام الإرهابية في منطقتي "تونجول" و"بوكار ميرام"، شمال شرق نيجيريا، مما أسفر عن مصرع العشرات من عناصر الجماعة، وذلك حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء.





وأضافت المصادر أن القوات العسكرية شنت غارات جوية، بعدما تم رصد نحو 35 مسلحًا في قرية "تونجول" بمنطقة "جون انريش".









جدير بالذكر، أن القوات النيجيرية المدعومة بقوات تحالف غرب إفريقيا تواصل حربها ضد جماعة بوكو حرام وتحاول أن تقوض أنشطة تلك الجماعة التي لا تتوقف عن سفك دماء الأبرياء.







