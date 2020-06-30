تعرف على كيفية تنظيف بخاخات سيارتك بنفسك

يسعى مالكو السيارات إلى الاستمرار فى الحفاظ على محرك السيارة لأنه يعتبر من أهم أجزائها، لكن عند الاتساخ في بخاخات السيارات يصيبها بضعف ملحوظ في أداء المحرك وفي عزمها وعدم قدرتها على الانطلاق بكفاءة.

ومن أبرز أسباب اتساخ بخاخات السيارات ، هو انتشار نسبة كبيرة من الشوائب في البنزين، وإهمال تبديل الفلاتر الخاصة بالوقود بشكل منتظم، كما أن السير بالسيارة وخزان البنزين يحتوي على نسبة قليلة يؤدي إلى سحب الأوساخ باتجاه البخاخات، كما أن تعبئة السيارة من المحطات الغير موثوقة فان البنزين يحتوي على نسبة عالية من الشوائب.

تنظيف البخاخات في السيارات يساعد على استعادة عزم السيارات، وعدم خروج الدخان الأسود من عوادم السيارات، كما يؤدي إهمال التنظيف للبخاخات إلى تلفاه وبالتالي الاضطرار إلى استبدالها.

فيجب على مالكى السيارات تنظيف هذه الجزئية الهامة من فترة الى اخرى ، ومن أفضل طريقة لتنظيف بخاخات السيارات عن طريق استخدام المواد التنظيفية للمحركات، فيُنصح باستخدام هذه الطريقة بشكلٍ دوريٍ للمحافظة على البخاخات نظيفة دائمًا.

وهنالك العديد من الماركات من سوائل التنظيف ، ولكن يجب عليك اختيار الأنسب لمحرك سيارتك فعليك بسؤال الفني بأي نوعية مناسبة لسيارتك.

وطريقة التنظيف هى وضع هذا السائل المنظف الذي يُباع في محطات الوقود، أو في المحال التجارية الكبرى الخاصة باكسسوارات السيارات، يتم وضع هذا المنظف عن طريق فتحة الوقود في السيارة، ولكن يجب الانتباه إلى الكمية المحددة حسب نوع كل محرك، فالكمية مكتوبة على كل عبوة، هذه الكمية يجب اعتمادها في السيارة في كل مرة حسب نسبة البنزين الموجود في السيارة.