AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على كيفية تنظيف بخاخات سيارتك بنفسك

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:57 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

يسعى مالكو السيارات إلى الاستمرار فى الحفاظ على محرك السيارة لأنه يعتبر من أهم أجزائها، لكن عند الاتساخ في بخاخات السيارات يصيبها بضعف ملحوظ في أداء المحرك وفي عزمها وعدم قدرتها على الانطلاق بكفاءة.

ومن أبرز أسباب اتساخ بخاخات السيارات ، هو انتشار نسبة كبيرة من الشوائب في البنزين، وإهمال تبديل الفلاتر الخاصة بالوقود بشكل منتظم، كما أن السير بالسيارة وخزان البنزين يحتوي على نسبة قليلة يؤدي إلى سحب الأوساخ باتجاه البخاخات، كما أن تعبئة السيارة من المحطات الغير موثوقة فان البنزين يحتوي على نسبة عالية من الشوائب.

تنظيف البخاخات في السيارات يساعد على استعادة عزم السيارات، وعدم خروج الدخان الأسود من عوادم السيارات، كما يؤدي إهمال التنظيف للبخاخات إلى تلفاه وبالتالي الاضطرار إلى استبدالها.

 

فيجب على مالكى السيارات تنظيف هذه الجزئية الهامة من فترة الى اخرى ، ومن أفضل طريقة لتنظيف بخاخات السيارات عن طريق استخدام المواد التنظيفية للمحركات، فيُنصح باستخدام هذه الطريقة بشكلٍ دوريٍ للمحافظة على البخاخات نظيفة دائمًا.

وهنالك العديد من الماركات من سوائل التنظيف ، ولكن يجب عليك اختيار الأنسب لمحرك سيارتك فعليك بسؤال الفني بأي نوعية مناسبة لسيارتك.

وطريقة التنظيف هى وضع هذا السائل المنظف الذي يُباع في محطات الوقود، أو في المحال التجارية الكبرى الخاصة باكسسوارات السيارات، يتم وضع هذا المنظف عن طريق فتحة الوقود في السيارة، ولكن يجب الانتباه إلى الكمية المحددة حسب نوع كل محرك، فالكمية مكتوبة على كل عبوة، هذه الكمية يجب اعتمادها في السيارة في كل مرة حسب نسبة البنزين الموجود في السيارة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسباب مشكلة اختناق محرك السيارة وضعف السحب وكيفية حلها

أسباب تلف "مضخة البنزين"

بنزين 92 أفضل أم بنزين 95 سواء في السيارات أو الموتوسيكلات

كيف ومتى يجب تنظيف دورة الوقود في محركات البنزين؟

لو هتخرج بسيارتك اليك 14 معلومة لحمايتك من فيروس كورونا

طريقة تنظيف مقاعد السيارات بقطعة قماش فقط

ترشيحاتنا

تاريخ عيد الأضحى 2020.. هذا موعده المعلن حتى الآن

عفت نصار: حسن شحاتة أفضل من الخطيب

مندوب جامعة الدول لدى الأمم المتحدة: كلمة بريطانيا حول ملف سد النهضة شديدة الأهمية

بالمايوه.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في حمام السباحة

تبريرات مندوب إثيوبيا بمجلس الأمن: من حقنا أن نحتفل بالمياه ونبني سد النهضة

بفارق 21 مليونا.. الأهلي الأول والزمالك وصيفا كأكثر الأندية الإفريقية تفاعلا على السوشيال ميديا في 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية وكلاسيك.. نور تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بـ لوك جديد .. هنادى مهنا تفاجئ متابعيها على الإنستجرام

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة