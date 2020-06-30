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تعليم

عودة انتظام العمل بجامعة عين شمس بكامل القوة.. اليوم

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قرر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عودة حالة العمل بانتظام بكامل قوة الجامعة اليوم، وعلى نواب رئيس الجامعة كل في قطاعه وعمداء الكليات والمعاهد ورؤساء القطاعات التأكد من تطبيق كافة الإجراءات التي تكفل سلامة العاملين من حيث ارتداء الكمامات، توفير مستلزمات التطهير والتعقيم.


ويستثنى من هذا القرار المستشفيات وعلي المدير التنفيذي وضع النظام الذي يتفق مع نظام العمل بالمستشفيات التابعة لجامعة عين شمس.

كما أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بمنح العاملين الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد إجازة بحد أدنى ١٤ يوما من تاريخ الإبلاغ بالإصابة وحتى تمام شفائهم، وذلك وفقا للحالة الصحية لكل مصاب.

وشدد رئيس جامعة عين شمس على ضرورة تقديم المستندات الدالة علي الإصابة، كما قرر أن يمنح الموظف المصاب بالأمراض المزمنة إجازة استثنائية وفقا لما تقرره اللجنة المشكلة برئاسة ا. د محمد الطيب ناصر المشرف العام على علاج العاملين وأعضاء هيئة التدريس.


وقال إنه يجوز أيضًا  في حالات الضرورة القصوي منح إجازة استثنائية للموظفة التي ترعي طفلا دون سن الثانية عشر، مع مراعاة صالح العمل.

وبخلاف الحالات المذكورة علي نواب رئيس الجامعة كل في قطاعة وعمداء الكليات والمعاهد ورؤساء القطاعات تقرير ملائمة منح اجازة استثنائية للموظف المخالط لمصاب فيروس كورونا المستجد لاعتبارات تتعلق بالحفاظ علي صحة وسلامة زملائه بالعمل.
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