مصطفى بكري: مجلس الأمن يبحث قضية سد النهضة ومندوب إثيوبيا تجاهل الواقع

وكتب مصطفى بكري عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، " حديث وزير الخارجية المصري أمام مجلس الأمن الذي يبحث قضية سد النهضة تميز بالموضوعية والبحث عن حل منصف، بينما حديث مندوب إثيوبيا تجاهل الواقع، وتناسي اتفاق المبادئ الموقع في ٢٠١٥، ورغم أنه يقول إننا سنتوصل إلي حل خلال أسابيع إلا أنه لا يقدم ما يعزز وجهة نظره".

وأكد النائب مصطفى بكرى، أن عودة مجلس الشيوخ لممارسة مهامه النيابية بعد توقفه في الفترة الماضية يمثل استحقاقا مهما للغاية.





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وقال مصطفى بكري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن مجلس الشيوخ سيكون الغرفة النيابية الثانية التي ستكون معنية بمناقشة الكثير من القوانين ومدى توائمها مع الدستور، مضيفا: سيكون مجلس الشيوخ عبارة عن مجموعات للتفكير المستقبلي للدولة فى كافة قضاياها.









وأشار مصطفى بكرى، إلى أنه من المتوقع أن تجرى انتخابات مجلس الشيوخ فى شهر أغسطس المقبل، مضيفا: أما بالنسبة لمجلس النواب فإن انتخاباته ربما تجرى في أكتوبر المقبل.



