AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصطفى بكري: مجلس الأمن يبحث قضية سد النهضة ومندوب إثيوبيا تجاهل الواقع

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:00 م
مصطفى بكرى
مصطفى بكرى
Advertisements
مريم عزت
نشر  مصطفى بكرى  عضو مجلس النواب، تغريدة جديدة عن أزمة سد النهضة. 

وكتب مصطفى بكري عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "حديث وزير الخارجية المصري أمام مجلس الأمن الذي يبحث قضية سد النهضة تميز بالموضوعية والبحث عن حل منصف، بينما حديث مندوب إثيوبيا تجاهل الواقع، وتناسي اتفاق المبادئ الموقع في ٢٠١٥، ورغم أنه يقول إننا سنتوصل إلي حل خلال أسابيع إلا أنه لا يقدم ما يعزز وجهة نظره".

وأكد النائب مصطفى بكرى، أن عودة مجلس الشيوخ لممارسة مهامه النيابية بعد توقفه في الفترة الماضية يمثل استحقاقا مهما للغاية.

اقرا ايضا : 

وقال مصطفى بكري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن مجلس الشيوخ سيكون الغرفة النيابية الثانية التي ستكون معنية بمناقشة الكثير من القوانين ومدى توائمها مع الدستور، مضيفا: سيكون مجلس الشيوخ عبارة عن مجموعات للتفكير المستقبلي للدولة فى كافة قضاياها.


وأشار مصطفى بكرى، إلى أنه من المتوقع أن تجرى انتخابات مجلس الشيوخ فى شهر أغسطس المقبل، مضيفا: أما بالنسبة لمجلس النواب فإن انتخاباته ربما تجرى في أكتوبر المقبل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى بكري: قضية سد النهضة مسألة وجود للمصريين ..فيديو

سمير غطاس: إثيوبيا تتبع أسلوب إسرائيل في قضية سد النهضة

أخبار البرلمان| قانون العلاوات وزيادة الحافز الإضافى هدية سنوية من الرئيس.. ورسالة قوية لـ إثيوبيا

توقع إجراء انتخاباته في أغسطس.. مصطفى بكري يؤكد أهمية عودة مجلس الشيوخ كغرفة نيابية ثانية.. فيديو

مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: ملتزمون بالتوصل لاتفاق نهائي حول أزمة سد النهضة

سامح شكري: سد النهضة الإثيوبي يهدد حياة الملايين في مصر والسودان

ترشيحاتنا

21 إصابة.. كورونا تخترق أندية الدوري المصري قبل استئناف البطولة

مجموعة مصرية تحتل الصدارة.. أقوى وأثرى ١٠ عائلات عربية فى الوطن العربى والعالم

أول تعليق من دونجا بعد أنباء تعاقده مع الزمالك

مفاجأة.. حبس والدة طفلة فيصل القتيلة بتهمة الزنا

بالمايوه.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في حمام السباحة

مندوب جامعة الدول لدى الأمم المتحدة: كلمة بريطانيا حول ملف سد النهضة شديدة الأهمية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ساعات من افتتاحه أمام الزوار .. حكاية ترام قصر البارون

بالمايوه.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في حمام السباحة

كيفية استخدام ماء الأرز لـ الشعر