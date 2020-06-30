الإنتاج الحربي يكشف سر انتشار خبر إصابة باسم مرسي بـ كورونا..فيديو

أكد خالد مهدي مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربي أن نتائج الفريق ظهرت سلبية باستثناء حالة إيجابية لأحد أفراد الجهاز الطبي وتم عزله وحالته مستقرة.
وأضافخالد مهدي في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن الفريق بدأ التدريبات منذ 5 أيام وغدا الثلاثاء راحه للاعبين مشددا على أن الأمور تسير بشكل جيد من اجل اعداد الفريق لاستئناف بطولة الدوري المصري.
وتابع خالد مهدي أن نتائج الفريق عقب اجراء المسحه تاخرت لمدة يوم لذلك تم تداول خبر اصابة باسم مرسي نجم الفريق بسرعه دون تحري الدقة
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وأضاف أن رئيس النادي طلب منهم عدم الأدلاء باى تصريح سوى عقب ظهور نتائج الفريق والتي ظهرت سلبية لجميع اللاعبين
وتابع ان هناك تدريبات قويه لـ المهاجمين والمدافعين من اجل الاعداد الجيد لعودة الدوري مشددا ان رئيس النادي شكر اللاعبين على الموافقة على تخفيض رواتبهم 30% في الفترة الحالية حيث تقرر صرف رواتبهم بشكل كامل تقديرا لهم.