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خبير مياه: السد غير آمن .. وسيمحو الخرطوم من الخريطة .. فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:09 ص
سد النهضة
سد النهضة
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور هاني سويلم، مدير قسم هندسة المياه في جامعة آخن الألمانية ، إن مندوب إثيوبيا تغافل اليوم عن الهدف الحقيقي من سد اثيوبيا وهو الاحتفاظ بالمياه؛ موضحا أنه لم يكن في يوم ما التفاوض مع إثيوبيا على الاحتفاظ بالمياه ولكن حقهم في توليد الكهرباء.  


واستنكر سويلم خلال حلقة برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، التصريحات التي قالها المندوب الاثيوبي، والاشارة الى مشروع توشكى مرددا: « ماهي علاقة إثيوبيا بالسد العالي وتوشكى».


وأوضح أن مصر تتفاوض على ملء وتشغيل السد وعدم الملء الاحادي للسد الإثيوبي؛ مؤكدا أن السدود الإثيوبية غير آمنة وانهار سد عقب افتتاحه.


ولفت الى ان السفير سامح شكري أعلن ان اثيوبيا لم تعلن وسائل الأمان في السد، قائلا: «السد ممكن يمحو الخرطوم من الخريطة لو انهار». 
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