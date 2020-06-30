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أخبار العالم

رصد سفن حربية تركية بالقرب من ميناء مصراتة الليبي.. صورة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:52 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
رصدت المواقع المتخصصة في الرصد البحري، تحركات لسفن حربية تركية بالقرب من سواحل مصراتة الليبية. 

وقالت مواقع الرصد البحري إنها رصدت وجود فرقاطة بحرية تركية، وسفينة أخرى لم تستدل على طبيعتها بالقرب من ميناء مصراتة الليبي. 

وزير الخارجية في الحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج، قال، أمس الاثنين، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز، إن الجيش الوطني الليبي مرحب به في كل المدن، ويمثل الشعب بأسره.

وأضاف أن الجيش الوطني انطلق من أجل وقف التدخلات الأجنبية، معربا عن الترحيب بالجهود السياسية لتسوية الأزمة والجاهزية لكل الخيارات.

وشدد الحويج على ضرورة وقف العدوان التركي المباشر على ليبيا.

ومن جهته، أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، عن ترحيب الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، بأي تفويض شعبي من أجل حماية منشآت النفط.
رصد سفن حربية تركية بالقرب من ميناء مصراتة الليبي.. صورة
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