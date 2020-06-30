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مرأة

بأسهل الخطوات .. طريقة عمل البلوبيف في المنزل

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:25 ص
طريقة عمل البلوبيف
طريقة عمل البلوبيف
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هاجر هانئ
البلوبيف من اللحوم المجمدة التى يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مع البيض مما يدفع الكثير إلى شرائها من الأسواق، فيمكنك  إعداد و تحضير البلوبيف فى المنزل بشكل آمن على طريقة الشيف سارة عبد السلام.

مقادير البلوبيف:

كيلو لحمة كندوز حمراء مكعبات
200 جم دهن لحمة
كوب حبوب صويا
4 ملعقة كبيرة ملح خشن
4 ملعقة كبيرة سكر
3 عود كرفس
4 ورقة لاورا
4 فص ثوم صحيح
ملح وفلفل أسود
لون طعام أحمر
سمنة

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طريقة تحضير البلوبيف:

-ضعى في بوله اللحمة والملح الخشن والسكر والثوم بعد دقه بظهر السكينه ونضيف اعواد الكرفس واللورا والماء البارد ونقلب ونضعها في الثلاجه لمدة من يومين الي اربة ايام .
-قومى بسلق اللحمه في ماء فاتر ونضيف معاه الدهن ونغطي عليهم ونتركها تستوي
-ضعى الصويا في بوله ثم مرقة سلق اللحمه بنفس مقدار الصويا ونضيف اللون الاحمر ونقلب ونتركها جانبا .
-قومى بفرم اللحمه المسلوقه في الكبه وضعى علي اللحمه الصويا ونفرم فرم خشن حتي نحصل علي نسايل من اللحمه نحضر قالب انجلش كيك ونضع فيه البلاستيك الشفاف مره بالطول ومره بالعرض ثم نقوم بوضع معلقه صغيره من السمنه وندهنها في القاع ونضع البلوبيف ونغلق الشفاف علي البلوبيف جيدا مع الضغط عليه ثم نضعه في الثلاجه ليله كامله ويمكن حفظه في الثلاجه لمده 10 ايام او في الفريزر لمدة 3 شهور .

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