احترس.. أسباب الإصابة بالتلف الرئوي فى زمن الكورونا

حذر الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، يحدث التندُّب المرتبط بالتليُّف الرئوي بسبب العديد من العوامل، لكن في مُعظم الحالات، لا يمكن معرفة السبب.

للتعرض لبعض السموم لفترات طويلة، وكذلك بعض الحالات الصحية، والعلاج الإشعاعي وبعض الأدوية، والعوامل البيئية والمهنية.

وقال بدران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد، أن من أسباب الإصابة بالتليف الرئوي هو التعرض لعدد من السموم والملوثات لفترات طويلة





غبار الفحم

غبار الحبوب

غبار السيليكا

غبار المعادن الثقيلة

ألياف الأسبستوس

روث الطيور والحيوانات

العلاج الإشعاعي

وجود أمراض رئة أخرى

الأدوية: يُسبب العديد من الأدوية تلف الرئة

أدوية علاج السرطان

بعض الأدوية المستخدمة في علاج عدم انتظام ضربات القلب تَضر أنسجة الرئة.

بعض المضادات الحيوية

بعض مضادات الالتهابات

التهاب الرئة

المضاعفات

تجلط الدم في الرئتين

فشل الجهاز التنفسي ، تنخفض مستويات الأكسجين في الدم بشكل خطير.

الالتهاب الرئوى

ارتفاع ضغط الدم الرئوي مما يضر الشرايين في الرئتين.

فشل القلب ، يصعب على البطين الأيمن ضخ الدم بقوة أكبر من المعتاد لنقل الدم عبر الشرايين الرئوية المسدودة جزئيًا.