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أخبار العالم

الرئيس السنغالي يلغي حالة الطوارئ وحظر التجول

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:45 ص
الرئيس السنغالي
الرئيس السنغالي ماكي صال
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أ ش أ
أعلن الرئيس السنغالي ماكي صال رفع حالة الطوارئ وحظر التجوال في جميع أنحاء السنغال ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء.

وأكد الرئيس السنغالي - في كلمة موجهة إلى الشعب السنغالي في وقت متأخر من مساء أمس، الإثنين، بثتها وسائل الإعلام السنغالية - أن قرار رفع حالة الطوارئ السارية منذ مارس الماضي جاء من أجل الحاجة لاستئناف الأنشطة الإنتاجية.

وأعلن الرئيس السنغالي عن عودة ساعات الدوام العادية ابتداءً من الساعة الثامنة صباحا إلى الخامسة مساءً، بدل التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة مساءً.

وقال صال إن إغلاق الأسواق العامة يوما واحدا في الأسبوع للتنظيف لا يزال ساريا، وأن أماكن الأنشطة الترفيهية ستظل مغلقة بسبب سهولة انتشار فيروس كورونا فيها. 

وأشار إلى إعادة فتح الحدود الجوية ابتداء من الخامس عشر يوليو القادم، غير أن الحدود الحدود البرية والبحرية ستظل مغلقة .

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