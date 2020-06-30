لذيذ وصحي.. طريقة عمل ميلك شيك الشوكولاتة

مع ارتفاع درجات الحرارة وجعلها لا تطاق، كل ما نتوق إليه الآن هو مشروب مبرد للتغلب على الحرارة، فلا يوجد أفضل من ميلك شيك الشوكولاتة السميك للقيام بذلك، وإذا كان طلبك مشابهًا لمطالبنا، فأنت في المكان الصحيح.





صحي وخيار رائع للنباتيين. جرب ميلك شيك الشوكولاتة الصحي اليوم، فليس فقط لذيذ، فانه أيضا









المكونات:





2 الموز المجمد

3 التمور

1 ملعقة كبيرة بذور الكتان المطحونة

2 ملعقة كبيرة بودرة كاكاو

1 كوب حليب اللوز









الخطوات:

* يفرم الموز المجمد ويزيل التمر من البذور.





* أضفها إلى الخلاط مع بذور الكتان المطحونة (لجرعة صحية من أحماض أوميجا 3 الدهنية) ومسحوق الكاكاو.





* أخيرًا، أضيفي حليب اللوز وامزجيها لمدة دقيقتين. يمكنك أيضًا إضافة بعض قطع الشوكولاتة الداكنة لنكهة الشوكولاتة الإضافية.





انقلها إلى كأس واستمتع!