AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لذيذ وصحي.. طريقة عمل ميلك شيك الشوكولاتة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:24 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
مع ارتفاع درجات الحرارة وجعلها لا تطاق، كل ما نتوق إليه الآن هو مشروب مبرد للتغلب على الحرارة، فلا يوجد أفضل من ميلك شيك الشوكولاتة السميك للقيام بذلك، وإذا كان طلبك مشابهًا لمطالبنا، فأنت في المكان الصحيح.

جرب ميلك شيك الشوكولاتة الصحي اليوم، فليس فقط لذيذ، فانه أيضا صحي وخيار رائع للنباتيين.


المكونات:

2 الموز المجمد
3  التمور
1 ملعقة كبيرة  بذور الكتان المطحونة
2 ملعقة كبيرة بودرة كاكاو
1 كوب حليب اللوز


الخطوات:
* يفرم الموز المجمد ويزيل التمر من البذور.

* أضفها إلى الخلاط مع بذور الكتان المطحونة (لجرعة صحية من أحماض أوميجا 3 الدهنية) ومسحوق الكاكاو.

* أخيرًا، أضيفي حليب اللوز وامزجيها لمدة دقيقتين. يمكنك أيضًا إضافة بعض قطع الشوكولاتة الداكنة لنكهة الشوكولاتة الإضافية.

انقلها إلى كأس واستمتع!
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شهى و لذليذ.. طريقة عمل ميلك شيك فراولة

حلويات رمضان.. تعلمي طريقة تحضير بان كيك الموز

لمرضى القلب.. نوع بذور مهمل يزيد من صحته وقوته

وداعا لعسر الهضم فى رمضان بهذه المشروب

لمواجهة الحر.. طريقة عمل ميلك شيك القراصية.. فيديو

صحي ومفيد.. طريقة تحضير سموزي الموز بالقرفة

ترشيحاتنا

فرح سعيد: افتتاح المشروعات القومية بالأمس جعلنا ندرك قيمة ثورة 30 يونيو

بالدولار.. تعرف على سعر فستان أحلام فى أحدث جلسة تصوير

قبل قدوم عيد الأضحى..ننشر أسعار لحوم الأضاحى بالأسواق

أخبار الرياضة| نقل مدافع ليفربول للمستشفى.. فايلر يعفو عن صالح جمعة.. وارتفاع إصابات كورونا في الدوري

عصرية وكلاسيك.. نور تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

حدث ليلا .. 39 رسالة من مصر أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة .. تسريب مكالمات إهانة ترامب لزعماء العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيم كارداشيان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها نورث.. صور

شيفروليه في المقدمة.. تعرف على أكثر السيارات مبيعا في مصر.. صور

بالدولار.. تعرف على سعر فستان أحلام فى أحدث جلسة تصوير