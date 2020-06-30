بـ كاب ونظارة شمس.. أحمد التهامي يشعل إنستجرام بصورة جديدة

شارك الفنان أحمد التهامي متابعيه صورة جديدة له وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر أحمد التهامي في الصورة وهو يرتدي كاب ونظاره شمس فى لوك كاجوال.





وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:





- المحترم اللي بحبه

- حبيبي منور الدنيا

- الله اكبر عليك يا بطل





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ويذكر أن آخر أعمال أحمد التهامي مشاركته فى سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجي.



