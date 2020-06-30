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رياضة

بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني.. شوبير: الأهلي يتقدم بعرض جديد لـ هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:50 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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القسم الرياضي
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن عرض النادي الأهلي لنادي هيدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي بصورة نهائية الفترة القادمة .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم على "أون سبورت إف إم، أن الأهلي تقدم بعرضا جديدا إلى نادي هيدرسفيلد منذ 48 ساعة بعرض بقيمة 2.5 مليون جنيه استرليني لضم رمضان صبحي.


وأضاف شوبير "النادي الإنجليزي متمسك باللاعب وبالحصول على أعلى قيمة وربما تصل الصفقة لـ3 مليون استرليني لكن المؤكد أن اللاعب لن يستمر مع هيدرسفيلد لأنه لا يريد اللعب في الدرجة الأولى".

وشدد شوبير على أن رمضان صبحي لن يلعب في مصر إلا بصفوف القلعة الحمراء.

يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته مؤخرا، استعدادا لعودة مسابقة الدوري الممتاز.
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