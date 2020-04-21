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رياضة

عصر الاحتراف.. شوبير يكشف مصير انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:13 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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عمرو الحلوانى

حسم الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، الجدل المثار حول إمكانية انتقال رمضان صبحي نجم الأهلي المعار من هدرسفيلد الإنجليزي إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "استبعد انتقال رمضان صبحي، لنادي بيراميدز لارتباطه بجماهير الأهلي، ولكن كل شيء وارد، خاصة إذا كان المقابل المادي المعروض عليه كبيرا".



وأضاف: "لو انتقل رمضان، لبيراميدز لا يستطيع أحد أن يلومه، نحن نعيش في عصر الاحتراف".



يذكر أن بيراميدز أنهي اتفاقه مع ثنائى الأهلي أحمد فتحي وشريف إكرامي للانتقال إليه خلال الميركاتو  الصيفي المقبل.



وتابع: "رمضان حتى الآن لم يتلقَ، أي عروض بشكل رسمي، مشيرا إلى أن جناح هدرسفيلد المُعار إلى النادي الأهلي، يريد الانتقال إلى نادٍ وفق شروط معينة بحيث يستطيع من خلاله إثبات وجوده وأن يكون النادي في أحد الدوريات الكبرى".



وتابع: "عدم وصول أي عروض أوروبية، أمر طبيعي خاصة أن كرة القدم متوقفة في العالم كله، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، ومازالت الأمور غير واضحة في تحديد موعد استئناف النشاط مرة أخرى والأندية منشغلة حاليا في تخفيض عقود لاعبيها في ظل تجميد النشاط".

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