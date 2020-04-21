طاهر أبوزيد ينصح حسام عاشور بالاعتزال بقميص الأهلي.. فيديو

نصح طاهر أبوزيد، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني ووزير الشباب والرياضة الأسبق ، حسام عاشور ، بالإعتزال نهاية الموسم الحالي بالقميص الأحمر.





وقال أبوزيد ، فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت: علينا أن نحترم رغبة حسام عاشور إذا رغب فى ااإستمرار باللعب .. ولكن أنصحه بالإعتزال بقميص الأهلي.





وأضاف أبوزيد " من حق النادي واللاعب في هذا العصر البحث عن مصلحته وتقدير القيمة المالية كلًا حسب وجهة نظره، مع حماية اللاعب الذي أعطى الكثير لناديه، وأخص هنا فتحي".





وأوضح أن فتحي قدم الكثير للأهلي، وما فعله مشروع في عالم الإحتراف، وكان يجب حمايته من النادي أمام الانتقادات.





وضرب المثل: "كنا قاسيين على عبد الله السعيد بعد رفضه لعرضٍ مُغرٍ، واتضح بعد ذلك أنه يستحق أكبر من المبلغ الذي عُرِضَ عليه.