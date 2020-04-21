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رياضة

طاهر أبوزيد: حسام حسن يستحق قيادة الأهلي.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:04 ص
حسام حسن
حسام حسن
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محمد رشاد
قال طاهر أبوز زيد لاعب الأهلي ومنتخب مصر ووزير الرياضة الأسبق، إن حسام حسن المدير الفني السابق لنادي سموحة، يستحق قيادة النادي الأهلي.

وأضاف طاهر أويزيد خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس":"حسام حسن تاريخ كبير ويستطيع قيادة النادي الأهلي وتحقيق البطولات مع الفريق .

ومن جهة أخري أشاد طاهر أبوزيد بجماهير النادي الأهلي قائلا :" .جماهير الأهلي هي صانع الانتصارات واللاعبين".

وقال طاهر أبو زيد،  إنه بدأ رحلته الكروية داخل النادي الأهلي في عمر "11"، عاما.

وأكد طاهر أبو زيد أنه حصل على كافة حقوقه داخل  خلال فترة تواجده قائلا:" لم أتعرض للظلم كلاعب وحصلت على حقوقي كاملة".
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