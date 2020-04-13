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رياضة

نجم بيراميدز بديل رمضان صبحي في الأهلي الموسم المقبل

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:11 م
صدى البلد
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نور عادل
فجر الإعلامي محمد فاروق، مفاجأة كبرى، عن بديل رمضان صبحي، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، داخل القلعة الحمراء عقب رحيله نهاية الموسم الجاري.

وأكد محمد فاروق في تصريحات تلفزيونية اليوم الاثنين أن البرازيلي كينو هو بديل رمضان صبحي في الأهلي.

وشدد محمد فاروق على أن إدارة النادي الأهلي وضعت كينو لاعب بيراميدز المعار لفريق الجزيرة الإماراتي امام اعينها ليكون بديل رمضان صبحي.

وأضاف فاروق أن رمضان صبحي قرر مغادرة الأهلي نهاية الموسم الحالي والعودة للدوري الإنجليزي لاستكمال مسيرة الاحتراف، مشيرا إلي أن الاهلي بدأ بالبحث عن لاعب ذي إمكانيات عالية ومميزة ليكون له تأثير قوي مع الفريق خلال الفترة القادمة .
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