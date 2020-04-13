نجم بيراميدز بديل رمضان صبحي في الأهلي الموسم المقبل

فجر الإعلامي محمد فاروق، مفاجأة كبرى، عن بديل رمضان صبحي، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، داخل القلعة الحمراء عقب رحيله نهاية الموسم الجاري.





وأكد محمد فاروق في تصريحات تلفزيونية اليوم الاثنين أن البرازيلي كينو هو بديل رمضان صبحي في الأهلي.





وشدد محمد فاروق على أن إدارة النادي الأهلي وضعت كينو لاعب بيراميدز المعار لفريق الجزيرة الإماراتي امام اعينها ليكون بديل رمضان صبحي.



