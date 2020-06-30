تنقل في بث مباشر..احترام النظام في ضوء الشرع الحنيف ندوة بالأوقاف اليوم
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:01 ص
وزارة الأوقاف
تنظم وزارة الأوقاف
في إطـار التـعـاون والتـنسيق المـستمر مع الـهـيئة الوطنيـة للإعلام بملـف تجـديـد الخطـاب الديـني، ندوة للرأي بعنوان : " احترام النظام في ضوء الشرع الحنيف".
وتنقل الندوة الـقناة الثـقـافية
في بث مباشر، من مبني الإذاعة والتليفزيون، اليوم الثلاثاء ويشارك فيها أحمد محمد عوض، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص.
كانت وزارة الأوقاف حددت في وقت سابق، موضوع "الأدب مع الله ورسوله " ليكون عنوان خطبة الجمعة القادمة 3 يوليو، والتي ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد السلطان حسن فقط ، وبذات ضوابط إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرا بالمنازل أو الرحال عدا الجمعة المقامة بمسجد السلطان حسن بالقاهرة، سائلين الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين. وأكدت وزارة الأوقاف أنه في حال استمرار المصلين على روح الانضباط والالتزام بالضوابط الإجرائية والاحترازية سيتم عرض الأمر على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء الموقر للنظر في رفع تعليق صلاة الجمعة في الوقت الذي تراه اللجنة مناسبًا.
وناشدت الوزارة كل العاملين بالأوقاف
وكل المصلين الالتزام الجاد والتام بجميع الضوابط الإجرائية والوقائية التي حددتها الوزارة حتى نتمكن من رفع تقرير إيجابي إلي لجنة إدارة أزمة كورونا بهذا الشأن .
وفي وقت سابق، وفَّرت وزارة الأوقاف
خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل ، عملًا على راحة المتبرعين وبخاصة كبار السن وأصحاب الظروف الخاصة.
ووفقا لبيان الأوقاف فإن الخدمة المقدمة كما يلي: " أولًا: اتصل أو أرسل رسالة (طلب صك) عبر “الواتس آب” على أي من الأرقام التالية: (01008806466 – 01120857330 – 01202527258) ، متضمنة : (الاسم – العنوان – التليفون – عدد الصكوك).
ثانيًا: تقوم مديرية الأوقاف بمحافظتك بالتواصل معك للتأكيد ، ويصلك مندوبنا خلال 24 ساعة ومعه صك أضحيتك من الأوقاف.
ثالثًا: لا تدفع إلا قيمة الصك فقط (1800) جنيه، ولا توجد رسوم أو مصروفات إدارية أو مصاريف خدمة توصيل، الصك يصلك مجانًا أينما كنت.
رابعًا : استلم الصك من المندوب وتأكد من أنه صك أضحية وزارة الأوقاف لعام 2020م “.