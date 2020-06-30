تنقل في بث مباشر..احترام النظام في ضوء الشرع الحنيف ندوة بالأوقاف اليوم

ظهر الجمعة وصلاتها ظهرا بالمنازل أو الرحال عدا الجمعة المقامة بمسجد السلطان حسن بالقاهرة، سائلين الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

أنه في حال استمرار المصلين على روح الانضباط والالتزام بالضوابط الإجرائية والاحترازية سيتم عرض الأمر على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء الموقر للنظر في رفع تعليق صلاة الجمعة في الوقت الذي تراه اللجنة مناسبًا.

وفي وقت سابق، وفَّرت وزارة الأوقاف خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل ، عملًا على راحة المتبرعين وبخاصة كبار السن وأصحاب الظروف الخاصة.





ووفقا لبيان الأوقاف فإن الخدمة المقدمة كما يلي: " أولًا: اتصل أو أرسل رسالة (طلب صك) عبر “الواتس آب” على أي من الأرقام التالية: (01008806466 – 01120857330 – 01202527258) ، متضمنة : (الاسم – العنوان – التليفون – عدد الصكوك).





ثانيًا: تقوم مديرية الأوقاف بمحافظتك بالتواصل معك للتأكيد ، ويصلك مندوبنا خلال 24 ساعة ومعه صك أضحيتك من الأوقاف.





ثالثًا: لا تدفع إلا قيمة الصك فقط (1800) جنيه، ولا توجد رسوم أو مصروفات إدارية أو مصاريف خدمة توصيل، الصك يصلك مجانًا أينما كنت.





رابعًا : استلم الصك من المندوب وتأكد من أنه صك أضحية وزارة الأوقاف لعام 2020م “.