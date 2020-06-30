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وداعا لزحمة صلاح سالم..تعرف على الحالة المرورية في مصر الجديدة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:06 ص
الحالة المرورية
الحالة المرورية
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فرح علاء الخولي
قال مراسل القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إن هناك سيولة مرورية في حركة السيارات في  شوارع منطقة مصر الجديدة، وخاصة في تجاه كوبري العروبة الذي انشأ مكان نفق العروبة ويشهد الطريق المتجه الى قصر البارون سيولة مرورية كبيرةفي حركات السيارات.

وأضاف المراسل أن الحالة المرورية في كثير من شوارع مصر الجديدة بعد تطويرها وتحرير بعض الطرق فيها تشهد حالة كبيرة من السيولة المرورية.

وأضاف أن هناك سيولة مرورية ملحوظة على طريق صلاح سالم بالامتداد الى منطقة طريق المطار وطريق السويس.

واشار إلى أن كلا الاتجاهين سواء باتجاه كوبري 6 اكتوبر او بالاتجاه الى طريق السويس والمطار هناك سيولة مرورية كبيرة، ولا تتوقف السيارات الا في حالة وجود الاشارات المرورية، وانه هذا بفضل مجموعة الكباري التي تم انشائها الفترة السابقة.  

وأكد أن هناك حالة من السيولة المرورية الملحوظة التي تشهدها معظم المحاور الرئيسية والشوارع وخاصة في منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر.

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